Chết do cúm A/H1N1 nhiều gấp 15 lần

Tạp chí y học The Lancet (Anh) ngày 26-6 đã đăng công trình nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế chứng minh khoảng 284.500 người đã tử vong do virus cúm heo A/H1N1 trong năm 2009, cao gấp 15 lần số liệu do Tổ chức Y tế Thế giới công bố (18.500 ca tử vong).

Theo ước tính mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), virus A/H1N1 có thể đã giết chết từ trên 105.700 đến dưới 400.000 người trong năm đầu tiên (năm 2009) và 46.000-179.000 người đã tử vong do biến chứng tim mạch. Theo phân tích của CDC, 80% số ca tử vong dưới 65 tuổi và 59% tử vong ở châu Phi và Đông Nam Á. ĐOÀN KHANH