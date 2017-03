Chi phí quân sự tăng ở Trung Quốc, Nga, Đông Âu

Nhóm năm nước chi tiêu quân sự nhiều hơn hết vẫn như mọi năm. Mỹ đứng đầu với 610 tỉ USD nhưng so ra chi tiêu quân sự đã giảm 6,5% so với năm 2013. So với trước ngày Mỹ bị tấn công khủng bố (11-9-2001) thì mức chi tiêu quân sự hiện nay cao hơn 45%. Trung Quốc đứng thứ hai sau Mỹ với 216 tỉ USD, tăng 9,7%. Nga chiếm vị trí thứ ba với 84,5 tỉ USD, tăng 8,1%. Kế đến là Saudi Arabia (80,8 tỉ USD) và Pháp (62,3 tỉ USD).

Do xung đột ở Ukraine, nhiều nước Trung Âu, các nước vùng Baltic và Bắc Âu đã điều chỉnh lại chính sách quốc phòng. Đặc biệt các nước giáp giới Nga đã gia tăng chi phí quân sự. Ukraine tăng 23% trong năm 2014 (4 tỉ USD) và dự kiến sẽ tăng 200% năm 2015. Ba Lan tăng 13% với chỉ tiêu dự báo năm nay tăng tiếp 38%. Chi tiêu quân sự của nước này sẽ vượt quá 2% GDP do NATO đề nghị.

Tính chung toàn thế giới, chi tiêu quân sự năm 2014 đạt 1.776 tỉ USD. Mức chi này đã giảm năm thứ ba liên tiếp (giảm 0,4%). Tính theo khu vực thì chi tiêu quân sự ở khu vực Đông Âu tăng 8,4%, châu Phi tăng 5,9%, châu Á và châu Đại Dương tăng 5%, Trung Đông tăng 5,2%. Mức chi ở Mỹ La tinh không đổi. Báo cáo nhận định tình hình Mỹ và Tây Âu giảm chi tiêu quân sự nhưng mức chi lại tăng cao ở phần còn lại của thế giới tiếp tục duy trì trong năm 2014.

H.DUY