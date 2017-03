Chia rẽ trong các nước Ả Rập

Ngày 21-3, với lập luận y chang các nước phương Tây trong liên quân, ông Abdul Rahman bin Hamad al-Attiyah, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (sáu nước Saudi Arabia, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Qatar, Oman, Bahrain), đã lên tiếng cho rằng chiến dịch Bình minh Odyssey của liên quân không phải là can thiệp quân sự mà chỉ nhằm bảo vệ dân thường Libya.

Về phía Liên đoàn Ả Rập, ông chủ tịch Amr Moussasáng giống như người sáng nắng chiều mưa. Ban đầu ông ủng hộ lập vùng cấm bay ở Libya, sau đó nói chiến dịch ném bom đã xa rời mục đích ban đầu, cuối cùng ngày 21-3 lại khẳng định ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và cho rằng các tuyên bố trước của ông bị hiểu sai.

Ngay sau khi Hội đồng Bảo an LHQ ra Nghị quyết 1973, trong các nước Ả Rập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Jordan, Bahrain và Kuwait đã tuyên bố đứng về phe liên quân. Sau đó Lebanon cũng có phản ứng tương tự. Iraq tuyên bố ủng hộ nhưng các giáo sĩ có thế giá dòng Shiite lại yêu cầu liên quân ngừng tấn công Libya.

Tổng thống Pháp Sarkozy đứng đầu các nước tham gia chiến dịch tấn công Libya. Biếm họa của TAYLOR JONES (Mỹ)

Dù vậy trong thực tế, đến giờ này chỉ mới có Qatar thực sự tham gia chiến dịch với bốn máy bay. Còn UAE nói rõ chỉ hỗ trợ nhân đạo ở Libya.

Syria là nước phản đối mạnh mẽ nhất trong các nước Ả Rập. Iran vốn chẳng mấy thân thiết với Mỹ chắc chắn lên án chiến dịch của liên quân. Ngày 21-3, chính phủ Palestine ở bờ Tây và Hamas ở dải Gaza đều tố cáo liên quân can thiệp vào chuyện nội bộ của Libya, tuy nhiên lại ủng hộ yêu cầu của phe nổi dậy Libya.

Một số nước Ả Rập vẫn chưa xác định đứng về phía bên nào, trong đó có Ai Cập. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Elaraby tuyên bố Ai Cập không tham gia chiến dịch vì lý do an ninh và vì có quá nhiều dân Ai Cập sống ở Libya. Ông phân trần sở dĩ Ai Cập ủng hộ đề nghị của Liên đoàn Ả Rập yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết lập vùng cấm bay tại Libya là vì yếu tố nhân đạo.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Ileana Ros-Lehtinen đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Barack Obama không giải thích rõ với người dân Mỹ rằng Libya đe dọa an ninh quốc gia Mỹ ở chỗ nào. Bà nói: “Phó thác cho LHQ và đưa quân lực của chúng ta để thực hiện ủy nhiệm của cộng đồng quốc tế rồi sẽ tạo nên một tiền lệ nguy hiểm”.

THIÊN ÂN (Theo Guardian, WTJ, Daily Star)