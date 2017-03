Chiến binh bán tin tình báo, IS thẳng tay chặt đầu

Theo trang tin Daily Mail, nhóm khủng bố IS mới đây đã thẳng tay chặt đầu sáu tay súng vì tội danh "tạo phản" và bán thông tin cho các gián điệp của liên quân Mỹ. Vụ xử tử đẫm máu này được tiến hành tại TP Mosul của Iraq, hiện vẫn đang bị IS chiếm giữ.



IS chặt đầu sáu chiến binh "làm phản", bán thông tin cho liên quân do Mỹ dẫn đầu. Ảnh: DAILY MAIL

Những chiến binh này bị IS cáo buộc rò rỉ thông tin cho phía liên quân do Mỹ dẫn đầu. Các thông tin này đã hỗ trợ cho nhiều cuộc không kích thời gian qua của liên quân khiến nhiều lãnh đạo cấp cao của IS thiệt mạng. Sáu người này bị lôi đến khu vực trung tâm TP và chặt đầu giữa đám đông.



Hình ảnh một vụ không kích tại TP Fallujah do không quân Iraq tiết lộ. Ảnh: AP

Theo hãng tin địa phương AhluBayt News Agency, sau khi các tay súng này bị tra khảo, Tòa án Luật Hồi giáo Sharia tại Mosul đã quyết định tử hình cả sáu người giữa nơi công cộng. Các phần tử này bị chặt đầu trước mặt hàng chục lãnh đạo và chiến binh IS ở trung tâm TP Mosul.



Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Lầu Năm Góc xác nhận đã không kích và tiêu diệt thành công hai thủ lĩnh cấp cao của IS tại Mosul vào tháng 6-2016 vừa qua. Vụ không kích đã làm Basim Muhammad Ahmad Sultan al-Bajari, người được xem là "thứ trưởng Bộ Chiến tranh" của IS và Hatim Talib al-Hamduni, một chỉ huy quân sự của IS, thiệt mạng. Al-Hamduni cũng đồng thời là chỉ huy lực lượng "cảnh sát Hồi giáo" của IS trong khu vực.



Sau khi Fallujah được quân đội Iraq tái chiếm, Mosul là thành lũy cuối cùng của IS tại Iraq. Ảnh: DAILY MAIL

Al-Bajari được nghi ngờ là "bộ não" tổ chức các đợt tấn công bằng khí độc mù tạt tại Iraq và Syria. Al-Bajari cũng là viên chỉ huy dẫn đầu cuộc chiếm giữ TP Mosul vào năm 2014. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết Al-Bajari là một phần tử khủng bố giàu kinh nghiệm và từng là thành viên của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.



Cả hai thủ lĩnh sừng sỏ của nhóm khủng bố IS bị tiêu diệt khi đang cùng ngồi trong một chiếc xe hơi, di chuyển trong TP Mosul. Theo thông tin tình báo của Lầu Năm Góc, chỉ có hai phần tử này ngồi trong xe và không có thiệt mạng ngoài mong muốn.