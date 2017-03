Chiến dịch đóng cửa Bangkok bắt đầu

Cục Điều tra đặc biệt đã ký sắc lệnh triệu tập 55 lãnh đạo Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân và các tổ chức khác vì gây bất ổn, kích động nổi loạn, vi phạm Bộ luật Hình sự. 55 lãnh đạo phải báo cáo với Cục trong ba ngày từ ngày 22-1. Ông Suthep Thaugsuban không có tên triệu tập. Cục Hàng không dân dụng cảnh báo người biểu tình chống chính phủ sẽ đối mặt án tù lên đến 15 năm và bị phạt 30.000 baht nếu gây ách tắc cho hoạt động hàng không. Cảnh báo được đưa ra sau khi nhóm người thuộc Mạng lưới Sinh viên và người dân vì cải cách Thái Lan (thuộc Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân) tuyên bố sẽ phong tỏa lối vào Cục Quản lý bay. Tại New York (Mỹ), 100 người dân và sinh viên Thái Lan đã tổ chức diễu hành tại quảng trường Thời Đại nhằm ủng hộ những người biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan. Họ so sánh chiến dịch đóng cửa Bangkok giống như phong trào chiếm New York đã từng xảy ra.