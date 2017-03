Chiến dịch đóng cửa Bangkok: Thái Lan siết chặt an ninh

Trục xuất công dân nước ngoài Báo The Nation (Thái Lan) cho biết các quyền hạn được trao gồm: - Bắt giữ người bị tình nghi gây ra tình huống khẩn cấp hoặc người phát tán thông tin dẫn đến tình huống khẩn cấp. - Triệu tập lấy lời khai hoặc bắt buộc giao tài liệu, bằng chứng liên quan đến tình huống khẩn cấp. - Ra lệnh tịch thu vũ khí, hàng hóa, hóa chất hay vật dụng nào phục vụ cho việc tạo ra hoặc hỗ trợ tình huống khẩn cấp. - Ra lệnh lục soát hoặc phá hủy nhà cửa, vật kiến trúc nếu cần thiết để chấm dứt tình huống khẩn cấp trong thời gian sớm nhất. - Ra lệnh kiểm tra thư từ, sách báo, ấn phẩm, điện tín, nội dung điện thoại và các hình thức thông tin liên lạc khác. Ngăn chặn hoạt động của phương tiện truyền thông nhằm ngăn ngừa rủi ro. - Cấm các hoạt động cụ thể nào đó để giữ an ninh quốc gia và an toàn cho dân. - Cấm công dân xuất cảnh khi có lý do tin rằng an ninh quốc gia sẽ bị ảnh hưởng. - Ra lệnh cho công dân nước ngoài rời Thái Lan khi có lý do tin rằng người đó đang hỗ trợ cho hoạt động dẫn đến tình huống khẩn cấp. - Yêu cầu phải xin phép trước khi bán/mua, sử dụng hay tàng trữ vũ khí, hàng hóa, thuốc men, hóa chất hay vật phẩm nào có thể được sử dụng để tạo ra tình huống khẩn cấp. - Ra lệnh cấm hoặc phong tỏa giao thông hoặc phong tỏa các tuyến đường ở khu vực nằm trong tình trạng khẩn cấp. - Yêu cầu quân đội bổ nhiệm các chỉ huy để thực hiện các biện pháp giải quyết tình huống khẩn cấp.