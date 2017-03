Chiến dịch tái chiếm Mosul bước sang tuần thứ 3

Mục đích nhằm chiếm bờ phía đông của sông Tigris. Chiến dịch tái chiếm Mosul đã sang tuần thứ ba. AFP dẫn nguồn từ quân đội Iraq cho biết chỉ còn đánh chiếm hai làng nữa, lực lượng đặc nhiệm sẽ vào đến phạm vi đô thị.

Hàng chục ngàn quân Iraq đang tiến quân trên ba cánh đông, nam và bắc. Cuối tuần trước, lực lượng Hashd al-Sha’bi (dân quân Iraq dòng Shiite được Iran ủng hộ) đã mở mặt trận mới ở phía tây Mosul. Mục đích nhằm cắt đứt đường tiếp tế của quân IS giữa Syria và Mosul.





Lực lượng này trước đây mang tiếng đã xử tử nhiều người dòng Sunni khi tiến quân, do đó sẽ không tiến vào Mosul nếu IS rút chạy. Quan hệ giữa lực lượng dân quân dòng Shiite với liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu khá căng thẳng. Tuy nhiên, họ lại được người dân ủng hộ vì đa số dân Iraq theo Hồi giáo Shiite.

Chiến dịch tái chiếm Mosul mới ở giai đoạn đầu nhằm đánh chiếm địa bàn xung quanh Mosul. Kế tiếp quân đội Iraq mới tổ chức bao vây và mở hành lang đưa dân thoát ra ngoài, lúc đó sẽ bắt đầu cuộc chiến trong thành thị với quân IS. LHQ cho biết từ đầu chiến dịch đến nay đã có hơn 17.500 dân tản cư (ảnh).