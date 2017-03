Chính phủ của những thay đổi

Ông Hatoyama là thủ tướng thứ 93 ở Nhật Bản và là nghị sĩ thứ 60 giữ chức vụ quan trọng này. Ông Hatoyama đã cam kết tập trung vào các chính sách thuế và người tiêu dùng, cải thiện quan hệ với các nước láng giềng châu Á và thúc đẩy một chính sách đối ngoại độc lập hơn với Mỹ.

Nước Nhật của các chính trị gia

Ngay sau khi được bầu làm thủ tướng, ông Hatoyama công bố danh sách nội các mới của chính phủ liên minh giữa đảng Dân chủ (DPJ) với đảng Dân chủ xã hội (SDP) và đảng Quốc dân mới (PNP). Đây sẽ là chính phủ liên minh đầu tiên không do đảng Dân chủ tự do (LDP) lãnh đạo trong 16 năm qua. Liên minh cầm quyền này sẽ giữ quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Nhật Bản. 17 vị bộ trưởng trong chính phủ mới này đều là các khuôn mặt mới, thậm chí còn ít nhiều lạ lẫm trên chính trường Nhật Bản.

Việc DPJ lên cầm quyền, tạo ra nhiều thay đổi lớn cho Nhật Bản. Đầu tiên, đó là sự chuyển đổi từ một nền chính trị do các quan chức làm việc trong các cơ quan nhà nước lãnh đạo, sang nền chính trị do các chính trị gia đứng đầu. Trong cương lĩnh tranh cử cho cuộc bầu cử Hạ viện ngày 30.8 vừa qua, DPJ cho rằng nên bãi bỏ các cuộc họp của các quan chức cao cấp trong các cơ quan nhà nước để trao quyền “hoạch định chính sách” vào tay các chính trị gia. Ông Hatoyama cho biết DPJ sẽ “tạo ra một Nhật Bản mới có nền chính trị do các chính khách lãnh đạo”. Một cục chiến lược quốc gia mới sẽ được trao nhiệm vụ tiến hành cải cách những gì mà theo DPJ gọi là một hệ thống hoạch định chính sách chậm chạp và không hiệu quả, vốn dựa vào những đề xuất của giới quan chức.

Tiếp đến đó là sự thay đổi trong các chính sách kinh tế. Để kích thích tăng trưởng trong nước, DPJ dự định sắp xếp lại ngân sách quốc gia để tiết kiệm khoảng 9 ngàn tỉ yên. Số tiền này sẽ được tái phân bổ cho dân chúng, nhất là các hộ gia đình có con nhỏ. DPJ cho biết khoản trợ cấp mới cho trẻ em, khoảng 26.000 yên/trẻ cho tới độ tuổi học trung học sẽ được công bố. Về chính sách kinh tế trong nước, DPJ sẽ duy trì mức thuế tiêu thụ 5%, đồng thời cho biết mức thuế tiêu thụ trong tương lai sẽ được định đoạt sau khi DPJ thông báo mức tăng thuế và tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri. DPJ cũng cam kết tăng mức lương tối thiểu, giảm thuế xăng dầu và chấm dứt lệ phí đường cao tốc.

ODA là công cụ ngoại giao

Ngoài nhân vật trung tâm là tân Thủ tướng Yukio Hatoyama, Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản, bộ trưởng ngoại giao Katsuya Okada là tâm điểm chú ý của báo giới. Ông Okada sinh năm 1953 tại Mie, tỉnh duyên hải phía đông Nhật Bản. Tốt nghiệp khoa luật đại học Tokyo. Tham gia chính trường từ rất sớm. 36 tuổi đã trúng cử nghị sĩ. Đến nay đã sáu lần tái đắc cử. Đã từng giữ cương vị Chủ tịch đảng Dân chủ từ tháng 5.2004 đến tháng 9.2005 sau đó phải từ chức do những thất bại trong các hoạt động động chính trị trước đối thủ đáng gờm là đảng Tự do dân chủ. Có gương mặt điển trai, đầy nam tính. Ông Okada có sở thích xem phim, chơi thể thao, đặc biệt là thể dục dụng cụ, đọc sách… Ông Okada hiện sống với vợ và con (hai trai, một gái).

Điểm giống nhau giữa ông Hatoyama và ông Okada là cả hai ông đều tốt nghiệp đại học Tokyo, đều từng giữ cương vị chủ tịch đảng Dân chủ và đều chưa từng tham gia một nội các nào trước đây. Ông Okada là người sẽ thực hiện chính sách ngoại giao mới của Nhật Bản. Đây là điểm khiến dư luận quốc tế quan tâm nhất.

Chính sách ngoại giao mới của Nhật có thể được tóm tắt như sau: “Thắt chặt mối quan hệ với Mỹ ở nhiều cấp nhằm hoàn thiện quan hệ. Thúc đẩy quan hệ ngoại giao, kinh tế với các nước châu Á. Xây dựng mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc, làm sâu sắc thêm mối quan hệ rộng khắp với châu Âu và Nga. Coi viện trợ phát triển chính thức ODA cho những mục đích phi quân sự là công cụ ngoại giao quan trọng, chuyển hướng viện trợ sang lĩnh vực môi trường, nhân đạo, hỗ trợ phát triển… Tạo điều kiện cho nhân dân, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp… tham gia và chính trị quốc tế. Lấy Liên hiệp quốc và các chính sách của Liên hiệp quốc làm nòng cốt để triển khai các hoạt động ngoại giao hướng tới loại trừ vũ khí hạt nhân, giải trừ quân bị, bảo vệ môi trường, giải quyết vấn đề nhân quyền, xoá đói nghèo… Nỗ lực trở thành thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc. Tuân thủ các nguyên tắc: không tiến hành chiến tranh, không sử dụng vũ lực ở nước ngoài, thực hiện ba nguyên tắc phi hạt nhân… Hiệp ước an ninh Nhật – Mỹ vẫn tiếp tục là nòng cốt của an ninh quốc gia. Phát triển diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Thiết lập an ninh đa quốc gia ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đưa ra một nhận định nào đó. Đối với chính phủ mới của Nhật Bản, tất cả vẫn còn đang ở phía trước.