Chính quyền Assad bị tố ngầm cấu kết với IS

Sky News ngày 3-5 cho hay tài liệu trên đến từ nhóm Quân đội Syria tự do gồm những người đào ngũ khỏi IS ở Raqqa, thành trì của nhóm khủng bố ở Syria. Thông tin trên nằm trong 22.000 tài liệu bị lộ của IS.

Theo tài liệu, chính quyền Assad đã tái chiếm thành cổ Palmyra chỉ sau khi nhóm phiến quân rút vũ khí hạng nặng và rút lui khỏi khu vực này. Những kẻ chạy trốn khỏi IS cho biết việc thành cổ Palmyra được các lực lượng chính phủ tái chiếm là một phần trong nhiều thỏa thuận hợp tác của hai bên.

Tài liệu mật cũng chỉ ra rằng nhóm phiến quân đã đào tạo chiến binh nước ngoài để tấn công mục tiêu phương Tây và quá trình này diễn ra từ trước khi các cơ quan an ninh nảy sinh nghi ngờ.

Tài liệu nhấn mạnh mối lo ngại của Mỹ về một mạng lưới "phần tử nằm vùng" ở khắp châu Âu, đang có kế hoạch thực hiện các vụ tấn công như ở Paris và Brussels.



Lực lượng tuyên bố trung thành với chính quyền Assad ăn mừng chiến thắng thành cổ Palmyra. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, IS và chính quyền Assad còn thực hiện các thỏa thuận để đổi dầu lấy phân bón và sắp xếp để IS di tản trước khi quân đội Syria tấn công. Thỏa thuận ngầm giữa hai bên được thực hiện nhằm hạn chế tổn thất cho các tay súng Hồi giáo.



Những người đào ngũ IS tuyên bố rằng thỏa thuận trên giữa IS và chính quyền Assad đã diễn ra nhiều năm.

Trong 18 tháng qua, Sky News đã duy trì liên lạc với nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA). Tổ chức vũ trang này đang hoạt động ở bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và tập hợp một mạng lưới những người đào tẩu khỏi IS. Một số kẻ đào tẩu tuyên bố trung thành với IS và thừa nhận rời đi do bất đồng nội bộ với thủ lĩnh nhóm phiến quân.

Quân đội Syria giải phóng thành cổ Palmyra từ tay IS ngày 27-3. Chiến thắng này được coi là là cú đòn nặng nề giáng vào IS tại Syria. Trong thời gian chiếm đóng thành phố Palmyra, IS đã phá hủy nhiều di tích 1.800-2.000 năm tuổi.

Bất kể thỏa thuận ngừng bắn thứ hai thi hành từ ngày 27-2, căng thẳng và giao tranh ở Syria tăng mạnh trong những ngày gần đây. Thỏa thuận ngừng bắn ngày 27-2 xem như đã bên bờ vực sụp đổ.

Nội chiến Syria kéo dài năm năm qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người khiến hơn 1 triệu người bị thương và đẩy hàng triệu người vào cảnh mất nhà cửa.