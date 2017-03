Chính sách tái cân bằng của Trung Quốc

Có nhiều lý do để Trung Quốc giảm căng thẳng với Nhật trên biển Hoa Đông và chuyển lực lượng sang biển Đông để bảo vệ “con đường tơ lụa trên biển” trong chính sách tái cân bằng Đông Nam Á-Thái Bình Dương. Hoặc Trung Quốc cảm thấy đã đủ an ninh sau khi thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông vào tháng 11-2013. Hoặc Trung Quốc dự tính quan hệ kinh tế Trung-Nhật ngày càng phụ thuộc nhau. Cũng có thể Trung Quốc nhận thấy nếu cứ phát ngôn và hành động mạnh, Nhật sẽ trở thành mục tiêu an ninh chủ yếu của Trung Quốc. Tác giả bài viết Justin Chock đã đưa ra giải pháp: Nếu Mỹ muốn đối phó với Trung Quốc, Mỹ cần bố trí lại quân lực trong khu vực, đồng thời bắt tay với các đồng minh ở Đông Nam Á và dọc “con đường tơ lụa trên biển”.