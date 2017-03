Chống IS: Phương Tây nhọc nhằn diệt 'đứa con quái thai'

Khổ thân người Kurd Dưới vòm trời khói tỏa mù vì bom đạn, giữa những ngôi nhà đổ nát vì hàng tá vụ giao tranh khốc liệt, thành phố Kobani (Bắc Syria) đang trở thành biểu tượng của nhân tính, đức hy sinh và lòng dũng cảm chống lại cái ác tột cùng của khủng bố IS. Bị áp đảo hoàn toàn về quân số và vũ khí, những dân quân người Kurd dường như đang chiến đấu chỉ bằng lí tưởng anh hùng và lòng quả cảm đầy ngưỡng mộ trước kẻ thù khát máu bành trướng như vũ bão khắp vùng Trung Đông. Đứng trước lời đe dọa “tắm máu” mà IS đưa ra, người Kurd buộc phải chiến đấu vì sự sống còn của dân tộc mình. Nhiều chiến sĩ chỉ là những chàng trai cô gái ở độ tuổi thiếu niên. Họ trụ lại và bảo vệ thành phố Kobani, nơi giờ đây đang bị kẻ thù bao vây và liên tiếp tấn công từ cả ba phía. Người ta đã bắt đầu so sánh trận đánh tại Kobani tàn khốc và anh dũng như cuộc cách mạng vô sản Tây Ban Nha tại Barcelona, cuộc chiến của người Do Thái tại trại tập trung Phát xít ở Vác-xa-va (Ba Lan), hay thậm chí là cả một Stalingrad thu nhỏ của nước Nga đẩy lùi quân phát xít Đức. Nếu Kobani thất thủ, IS chắc chắn sẽ áp đặt kiểu xã hội từ thời cổ đại, thứ xã hội man di mà phụ nữ của bên thua cuộc bị bắt làm nô lệ, đem “thưởng” cho binh lính và bị đối xử không khác gì đồ vật. Nhưng tất cả những điều đó không thể làm lung lay ý chí của phụ nữ người Kurd. Họ vẫn dũng cảm nắm giữ trọng trách bảo vệ thành phố, không mảy may run sợ trước viễn cảnh dã man và phi nhân tính. Đã có những vụ đánh bom cảm tử, nhắm thẳng vào đoàn quân IS giữa thành phố Kobani, được tiến hành bởi những nữ chiến sĩ người Kurd từ chối đầu hàng kẻ địch.