Chống khủng bố dịp lễ Giáng sinh

Ngày 21-12, Anh thông báo đã phát hiện âm mưu khủng bố quy mô lớn ở thủ đô London và ba thành phố Cardiff, Stoke-on-Trent và Birmingham. Âm mưu này có thể do tổ chức khủng bố Al-Qaeda hỗ trợ, thời gian tấn công chưa được xác định nhưng kế hoạch chuẩn bị đã ở giai đoạn cuối.

Mục tiêu tấn công là những người đi chơi, mua sắm dịp lễ Giáng sinh vì danh sách các địa điểm bị khủng bố gồm ngân hàng, quán rượu, câu lạc bộ, nhà hàng, đường phố đông đúc, trung tâm mua sắm và địa điểm công cộng khác. Trụ sở Hạ viện là một trong các mục tiêu cơ quan nhà nước.

Âm mưu khủng bố lộ diện rõ sau khi cảnh sát khám xét nhà 12 nghi can bị bắt hôm 20-12. Các nghi can đều là công dân Anh, trong đó năm người gốc Bangladesh. 12 nghi can đã bị giam giữ thêm năm ngày. Chính phủ Anh vẫn chưa tăng mức cảnh báo khủng bố từ mức nghiêm trọng đã ban hành hồi cuối tháng 9.

Cảnh sát mang gói bột tình nghi ra khỏi nhà ga tàu điện ngầm ở ngoại ô thủ đô Rome (Ý) ngày 21-12. Ảnh: REUTERS

Trong ngày 21-12, tại Ý, cảnh sát đã phát hiện một hộp nhựa màu đen chứa đầy bột màu đen giống xi măng và dây kim loại trên ghế ngồi một tàu điện ngầm trống khách dừng ở nhà ga ngoài ngoại ô thủ đô Rome.

Cảnh sát đã phát cảnh báo bom nhưng các chuyên gia kết luận gói bột này là chất trơ và không có khả năng nổ. Cảnh sát đang điều tra liệu đây có phải là một phần của âm mưu khủng bố hay không.

Tại Mỹ, hãng tin CNN (Mỹ) ngày 21-12 dẫn lời một số quan chức tại Bộ An ninh nội địa cho biết tổ chức Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập đang muốn đầu độc thức ăn trong nhà hàng, khách sạn ở Mỹ bằng hai chất độc ricin và cyanide. Các nhà hàng, khách sạn đã nhận được thông tin trên và được yêu cầu chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các chuyên gia khủng bố Mỹ nhận định ricin và cyanide nằm trong danh mục vật liệu khủng bố và từ lâu các tổ chức khủng bố đã nghĩ tới khả năng dùng để đầu độc thực phẩm và nguồn nước. Chuyên gia Randall Larsen nhận định việc này đơn giản hơn đem bom lên máy bay rất nhiều.

Ngày 21-12, lực lượng an ninh Mỹ đã bắt đầu khám xét hành lý xách tay của hành khách đi tàu xe ở thủ đô. Đây là lần đầu tiên biện pháp này được thực hiện.

3.500 cảnh sát và 1.000 binh sĩ đã được điều động mỗi ngày nhằm bảo vệ nhà ga, sân bay, cửa hàng và khách sạn lớn, địa điểm du lịch tại Pháp trong những gần lễ Giáng sinh.

Nhằm tránh mang tiếng vi phạm đời tư và bảo đảm thời gian khám xét chỉ mất vài phút, cảnh sát sẽ chọn hành lý cần khám xét theo phương pháp ngẫu nhiên, áp dụng kỹ thuật ion hóa và các đội chó nghiệp vụ dò chất nổ và chỉ mở hành lý khi nghi ngờ. Người chống đối sẽ bị cấm mang vật dụng bị nghi ngờ lên tàu xe.

Tại Pháp, sau sự kiện Thụy Điển bị tấn công khủng bố ngày 11-12, gần đến lễ Giáng sinh và năm mới, cảnh sát đã tăng cường cảnh giác. Từ giữa tháng 12, Bộ Nội vụ Pháp đã bổ sung lực lượng tại thủ đô và các đô thị lớn, đồng thời nâng kế hoạch phòng chống khủng bố Vigipirate ở mức đỏ (mức gần cao nhất).

Cảnh sát nhận được lệnh phải thông báo cho các chủ cửa hàng tại nơi mua sắm đông đúc và nhân viên bảo vệ cửa hàng lớn phải báo cáo ngay khi thấy vật dụng hay người khả nghi.

Chính quyền tỉnh Kirkuk (miền bắc Iraq) phải thông báo hủy thánh lễ đêm Giáng sinh trong các nhà thờ Công giáo do lo ngại tổ chức Quốc gia Hồi giáo Iraq đánh bom. Tổ chức này đã đánh bom một nhà thờ Công giáo ở Baghdad hôm 31-10, làm hơn 50 người thiệt mạng.

THIÊN ÂN - HOÀNG DUY (Theo USA Today, BBC, THX, AFP, CNN)