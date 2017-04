Chống lệnh nhập cư, hàng loạt bang Mỹ bị dọa cắt tiền

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21-4 đe dọa sẽ cắt ngân sách 6 địa phương Mỹ vì chống lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump, theo Reuters.



Ông Trump trước đó đã tuyên bố sẽ cắt ngân sách cho chính quyền hàng chục bang và địa phương được gọi là “các TP trú ẩn”, vì không chịu hợp tác với các nhân viên kiểm soát nhập cư liên bang trong truy quét và trục xuất người nhập cư trái phép phạm tội. Theo ông, thái độ này của các chính quyền địa phương đã khiến cộng đồng chịu rủi ro về an ninh.



Biểu tình ủng hộ quyền nhập cư gần biên giới Mỹ với Mexico tại quận San Diego (California, Mỹ) ngày 21-4. Ảnh: REUTERS



Cụm từ “các TP trú ẩn” được gán cho các địa phương không dùng ngân sách để thực thi luật nhập cư liên bang. Nhiều địa phương này nói họ không có đủ tiền và chỗ để tạm giữ người nhập cư trái phép đến khi các nhân viên nhập cư liên bang xử lý họ.

Các địa phương này bao gồm: bang California, TP New York (bang New York), Chicago (bang Illinois), TP Philadelphia (Pennsylvania), hạt Clark (bang Nevada), bang New Orleans, hạt Miami Dade (bang Florida), và hạt Milwaukee (bang Wisconsin).

Theo thông báo của Bộ Tư pháp, các địa phương này có thời gian đến ngày 30-6 để chứng minh cho chính quyền trung ương rằng mình không phạm luật để khỏi bị cắt ngân sách.

Thông báo của Bộ Tư pháp gặp phản ứng mạnh từ các địa phương này.

“New York là TP lớn nhất của Mỹ nhưng tỷ lệ tội phạm lại ở mức thấp vì chúng tôi có các chính sách khuyến khích hợp tác giữa cảnh sát và các cộng đồng dân nhập cư” – ông Seth Stein, người phát ngôn của Thị trưởng New York Bill de Blasio nói.

Viết trên Twitter, cảnh sát trưởng New York James O'Neill cho rằng tuyên bố của Bộ Tư pháp là sự “thiếu tôn trọng không thể tin được đối với công sức lao động của lực lượng cảnh sát New York trong phòng chống tội phạm, giữ bình yên mỗi ngày cho người dân”.