Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự hoạt động APEC

Sáng 18-11, trước thềm hội nghị APEC, Tổng thống Obama đã hội đàm với Tổng thống Aquino. Reuters đưa tin Tổng thống Obama thông báo ông và Tổng thống Aquino đã thảo luận về hậu quả của hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc đối với ổn định khu vực. Ông Obama khẳng định các tranh chấp trên biển phải được giải quyết hòa bình. Ông yêu cầu Trung Quốc dừng cải tạo các đảo và tuyên bố: “Chúng tôi nhất trí cần thiết phải tiến hành các biện pháp táo bạo để giảm căng thẳng, kể cả cam kết ngăn chặn mọi hoạt động tôn tạo mới, xây dựng mới và quân sự hóa trong khu vực tranh chấp”. Ông tiếp tục khẳng định các cam kết của Mỹ về quốc phòng và an ninh đối với Philippines. Hôm trước đó ông Obama đã đến thăm tàu đô đốc BRP Gregorio del Pilar của hải quân Philippines. Theo Kyodo (Nhật), vừa đặt chân lên tàu ông đã phát biểu: “Chuyến thăm của tôi ở đây nhằm chứng minh cam kết của chúng tôi về an ninh hàng hải trong khu vực và tự do hàng hải”. Trong khi đó, hãng tin AAP (Úc) đưa tin ngày 18-11, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã phát biểu để ngỏ khả năng Úc sẽ hợp tác với Mỹ thực hiện tự do hàng hải ở biển Đông.