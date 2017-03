Chưa bắt đầu điều tra quốc tế hiện trường vụ rơi máy bay MH17

Một tay súng ly khai đứng gác trong khi các chuyên gia từ Australia và Hà Lan kiểm tra hiện trường MH17 gần làng Rozsypne, Donetsk. (Nguồn: Reuters)

Đây là thông báo được bà Sara Ferna, người phát ngôn Hội đồng An ninh Hà Lan, cơ quan điều phối cuộc điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay, đưa ra ngày 4/8.Bà Ferna cho biết hiện một nhóm điều tra đang có mặt tại Ukraine và sẵn sàng tới hiện trường, tuy nhiên trong thời điểm này ưu tiên vẫn dành cho công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân.Phần lớn thành viên nhóm điều tra quốc tế (gồm 25 chuyên gia) với sự trợ giúp của các chuyên gia khác đang làm công tác nghiên cứu dữ liệu từ các hộp đen, hệ thống vệ tinh và các trạm radar.Theo bà Ferna, thông tin từ hộp đen đã được tải xuống thành công và đang được nghiên cứu. Các kết quả đầu tiên của cuộc điều tra sẽ được công bố sau vài tuần nữa, muộn hơn dự kiến trước đó là ngày 4/8.Kết quả toàn bộ cuộc điều tra thì phải tới năm 2015 mới có thể công bố. Trong khi đó, tại hiện trường vụ rơi máy bay, ngày 4/8, các chuyên gia quốc tế đã không thể tiến hành hoạt động tìm kiếm đầy đủ vì lý do an ninh.Theo Trưởng Nhóm tìm kiếm thi thể và hành lý các nạn nhân, ông Piter Yaap Albergsbers, trước khi bắt đầu công việc, nhóm cần 3 sự chấp thuận từ Bộ Quốc phòng Hà Lan, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và chỉ huy lực lượng tại hiện trường, tuy nhiên hiện giao tranh vẫn tiếp tục tại khu vực này.Ông Albergsbers cũng cho biết lần đầu tiên các chuyên gia Malaysia đã tham gia đội tìm kiếm. Như vậy nhóm hiện có 102 chuyên gia gồm 34 người Australia, 54 người Hà Lan và 14 người Malaysia.Nhiệm vụ của các chuyên gia quốc tế là tìm kiếm thi thể và hành lý của các nạn nhân để gửi về Hà Lan nhận dạng. Các chuyên gia này không điều tra nguyên nhân vụ máy bay rơi mà nhiệm vụ đó thuộc về nhóm điều tra quốc tế hiện vẫn chưa tới hiện trường.

OSCE ngày 4/8 thông báo đại diện Cộng hòa nhân dân Donesk tự xưng đã trao cho các chuyên gia quốc tế khoảng 40 vali hành lý của các nạn nhân./.

Theo Vietnam+