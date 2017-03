Chưa bắt được nghi can đánh bom ở Thái Lan

Hôm 20-8, tiền thưởng từ 1 triệu baht đã được tăng lên gấp đôi 2 triệu baht (56.000 USD) do một doanh nhân giấu tên trao tặng thêm.

Ngày 21-8, các chức sắc tôn giáo đã tham gia lễ cầu nguyện tổ chức cạnh đền thờ Ấn giáo Erawan ở Bangkok để tưởng nhớ 21 nạn nhân thiệt mạng (13 người nước ngoài) trong vụ đánh bom. Trong 123 người bị thương vẫn còn 63 người nằm bệnh viện.

AFP ghi nhận bốn ngày sau vụ đánh bom, cảnh sát Thái Lan vẫn chưa bắt giữ được nghi can nào. Tư lệnh cảnh sát Somyot Poompanmoung khẳng định cảnh sát đã có nhiều tiến bộ trong điều tra nhưng ông không thể tiết lộ. Ông cho biết đã chỉ thị cho cảnh sát không trả lời báo chí.

Ông nói nghi can chính mà máy ghi hình ghi lại hình ảnh tối 17-8 đã đặt ba lô dưới băng ghế đúng ngay vị trí bom phát nổ. Ông khẳng định vụ đánh bom đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với 10 tên tham gia. Mục đích nhằm bôi nhọ chính phủ và tạo không khí lo sợ để du khách bỏ đi. Hai nghi can đứng cạnh nghi can thực ra không phải là đồng bọn. Cảnh sát đang truy tìm một phụ nữ mặc áo sơmi màu đen có mặt trong khuôn viên đền thờ Erawan hôm nổ bom.

Người phát ngôn của chính quyền quân sự cho biết ít có khả năng bọn khủng bố quốc tế là thủ phạm và công dân Trung Quốc không phải là mục tiêu trực tiếp.

H.DUY