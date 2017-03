Chuyên gia Nhật Bản kêu gọi hợp tác an ninh châu Á

(PLO) – Theo The Japan News, các chuyên gia an ninh hàng hải tại buổi tham dự hội nghị chuyên đề do Viện Nghiên cứu chính sách quốc tế (IIPS) tổ chức hôm 15-6 thống nhất cho rằng vấn đề tự do hàng hải và trên không ở vùng biển Hoa Đông và Biển Đông cần được đảm bảo.