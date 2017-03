Chuyện lạ: Tổng thống Obama ‘hết tiền’

Tờ The Washington Post đưa tin, khi thanh toán bữa tiệc chiêu đãi gia đình và cố vấn cấp cao 1 tháng trước tại một nhà hàng giấu tên, tổng thống Mỹ Barack Obama từng chưng hửng tại quầy thanh toán vì thẻ tín dụng của ông đã bị nhầm lẫn là hết hạn sử dụng.

Có lẽ công chúng cũng chẳng ngờ ngay đến ông chủ Nhà Trắng cũng gặp phải tình huống rất đỗi đời thường như mọi công dân Mỹ khác. Giới truyền thông cũng chỉ hay tin khi chính tổng thống kể lại trong lần kí sắc lệnh cho phép việc sử dụng công nghệ “chip-and-pin” thiết kế cho thẻ tín dụng và thẻ vay chính phủ hôm 17-10 qua.

Bằng cách lấy bản thân từng là nạn nhân làm bằng chứng hùng hồn nhất, ông Obama đã có dụng ý củng cố sắc lệnh của mình nhằm chống lại nạn gian lận thể tín dụng tại Mỹ.



Tổng thống Obama tại buổi phê chuẩn Sắc lệnh tại Cục Bảo vệ tài chính tiêu dùng (CFPB) tại Washington ngày 17-10.

Tờ The Hufflington Post thuật lại, máy quét thẻ tín dụng tại một nhà hàng ở New York cũng đã từ chối nhận diện thẻ của ông. Một nguồn tin chưa được kiểm chứng khẳng địng vụ việc xảy ra khi ông Obama dẫn gia đình cùng người cố vấn cấp cao thân cận Valerie Jarrett đến ăn tại nhà hàng Estela (New York) hồi tháng trước.

Nhắc về tình huống xui rủi, ông nói: “Tôi nhớ là mình chẳng tiêu pha gì nhiều, vậy nên nhân viên bán hàng đã nghi là có vụ gian lận nào đó xảy ra nên tôi mới … hết tiền”. May mắn thay, vợ của ông, bà Michelle Obama đã nhanh chóng “giải cứu” vị ổng thống đầy quyền lực trong khoảnh khắc bối rối đó.

Ngoài tổng thống Mỹ, các nhân vật cấp cao khác của Mỹ cũng từng gặp phải trường hợp tương tự. Điển hình còn có cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Ben Bernanke, người kiểm soát “kho tiền”của nước Mỹ. Ông cũng không thể trả tiền nhà tại thành phố Chicago hồi tháng qua vì một số nhầm lẫn về tín dụng.

Nếu ngay cả tổng thống Mỹ cũng không thoát khỏi bàn tay của bọn tội phạm chuyên ăn cắp thông tin và gian lận tín dụng, thì những người Mỹ bình thường cũng chẳng phải là ngoại lệ. Người Mỹ hay sử dụng thẻ tín dụng để chi trả. Thế nên vấn đề an toàn bảo mật bằng hình thức thanh toán này khiến Obama rất quan tâm.

Ông hi vọng lệnh ban hành mới phê chuẩn sẽ giúp chính phủ và người dân Mỹ tránh khỏi vấn nạn thông tin dữ liệu bị đánh cắp hay những phi vụ lừa đảo tín dụng nghiêm trọng trong thời đại xa lộ thông tin đầy rẫy những tin tặc.

Tuy nhiên, công nghệ này đòi hỏi phát triển loại máy mới có thể đọc vi mạch và mã PIN để thực hiện giao dịch. Sắc lệnh này cũng yêu cầu luật pháp liên bang quy định trách nhiệm trình báo những dấu hiệu gian lận đáng ngờ về cho hệ thống “Cảnh báo lừa đảo qua mạng”.

Các cơ quan chính phủ cũng lập nên hệ thống dữ liệu cá nhân trên mạng có sử dụng thao tác kiểm chứng bằng hai yếu tố, hoặc là chuyển dữ kiện đăng nhập hoặc mã PIN đến tận tay người dùng thông qua điện thoại.

Dự kiến, các ngân hàng sẽ giới thiệu khách hàng loại thẻ tín dụng thông minh “chip-and-pin” vào tháng 10 năm tới.