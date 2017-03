Chuyện tình Diana và Dody - Kỳ 2: Ái tình nảy nở

Theo lời thừa nhận của Thái tử Charles trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, khi ấy ông đã nối lại cuộc tình với người phụ nữ sẽ trở thành vợ hai của ông và chắc chắn một ngày nào đó sẽ trở thành đương kim hoàng hậu Vương quốc Anh và Bắc Ireland – Camilla Parker-Bowles. Diana thì khẳng định rằng, Charles đã nối lại tình cũ với Parker-Bowles năm 1984.

Charles từng nói với Diana, ông luôn yêu Parker-Bowles. Cô nói rằng Charles kết hôn với cô chỉ vì những lý do quốc gia; ông cần một cô gái ngoan để sinh cho ông một hoàng nam đồng thời là người thừa tự và gia đình đã chọn cô cho ông.

Tuy nhiên, bất chấp rằng Diana không hạnh phúc với Charles khi cô và Dodi bắt tay, 10 năm đã trôi qua trước khi cô nhìn kỹ anh hơn.

Mọi việc bắt đầu năm 1997 khi cuộc hôn nhân giữa cô và Charles chấm dứt.

Mùa hè năm 1997

Đó là tháng 6. Mỗi năm gia đình hoàng tộc lại tổ chức một kỳ nghỉ hè dài để dành thời gian bên nhau tại lâu đài Balmoral ở Scotland. Họ cưỡi ngựa, câu cá, tổ chức các cuộc dã ngoại ngoài trời, đi dạo cùng các chú chó cưng xứ Wale, chơi các trò chơi trong nhà, giả giọng nói và điệu bộ của những người đứng đầu quốc gia họ gặp trong năm, hoặc ngồi và tranh luận về thời tiết ẩm ướt miền núi tây bắc Scotland qua những chiếc bánh nướng kem, mứt dâu tây và trà.

Diana chưa bao giờ thích các kỳ nghỉ hè đó nhưng năm 1997, cùng một lúc tất cả mọi việc của cô đều chưa giải quyết được thì kỳ nghỉ của gia đình hoàng tộc đã tới gần. Cô tự hỏi không biết sẽ dành kỳ nghỉ của mình ở đâu. Ở tuổi 36, và đã ly hôn được 10 tháng, cô ở trong trạng thái suy sụp nhất của cuộc đời. Tháng đó cô vừa cắt đứt quan hệ với người tình mới nhất, bác sĩ phẫu thuật tim người Pakistan gốc London, Hasnat Khan. Cô đã giữ chuyện tình với anh trong bí mật lớn nhất bởi không chỉ người Anh không muốn cô trở thành người yêu của một người Hồi giáo mà gia đình bác sĩ cũng phản đối chuyện tình của hai người, họ muốn anh cưới một cô gái Pakistan, một người họ hàng họ chọn cho anh.

Diana không biết phải đi đâu, bắt đầu hỏi bạn bè xem liệu cô có thể nhập hội cùng họ trong kỳ nghỉ không. Khi không nhận được lời mời nào, cô quyết đinh muốn thuê một ngôi nhà ở Hamptons trên hòn đảo Long, New York.



Mặc dù đã ly dị, nhưng đội bảo vệ hoàng gia vẫn có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cô, và họ cho rằng nước Mỹ sẽ là mạo hiểm quá lớn cho sự an toàn của cô và họ khuyên cô nên tìm nơi khác để đi. Trên thực tế cô có hai con trai, William (15 tuổi) và Harry (13 tuổi), sẽ dành phần nào kỳ nghỉ hè thường niên cùng cô là nhân tố khác khiến đội bảo vệ ngăn cấm một kỳ nghỉ diễn ra tại Mỹ.

Mohamed Al-Fayed, khi nghe tin đã mời Diana cùng các con trai đi nghỉ cùng gia đình ông tại biệt thự Al-Fayed trị giá 15 triệu USD ở đường Tropez, phía Nam nước Pháp. Vì biệt thự sẽ là nơi an toàn do được bảo vệ bởi các vệ sĩ riêng lực lưỡng của chủ nhà nên đội bảo vệ Hoàng gia tạo cơ hội cho Diana và không phản đối.

Al-Fayed, nhận được xác nhận chính thức rằng Diana và hai hoàng tử sẽ tới vào tháng 7, ngay lập tức tân trang lại du thuyền mới nhất của ông, Jonikal, vì ba khách mời nổi tiếng mong muốn được đi thuyền buồm. Ông đã chi 32 triệu USD cho chiếc du thuyền được sản xuất tại một xưởng đóng tàu Italia năm 1990.

Dody xuất hiện

Diana và các con ở lại biệt thự trong ba ngày thì Dodi tới. Vào ngày 14/7, khi Dodi ở Paris, cha anh lệnh cho anh tới biệt thự ở phía Nam. Anh giúp chiêu đãi các vị khách mời danh giá. Fisher đi cùng anh, một chiếc nhẫn đính hôn đắt giá gắn trên tay cô, nhưng cô không xuất hiện cùng hôn phu tại biệt thự. Thay vì thế cô tới du thuyền của Dodi, Cujo, thả neo bên bờ biển St. Tropez. Đó là nơi cô muốn lưu lại. Có vẻ như cô thấy đây là một sắp xếp hợp lý.

Hai tuần sau, Diana trở lại London và một mình trong căn phòng ở cung điện Kensington nơi cô từng sống cùng Charles và hai con trai vì thỏa thuận ly hôn cho phép cô giữ lại dinh thự chính, cô nói với bạn bè rằng cô và các con đã có một kỳ nghỉ đáng sống.

Theo cuốn sách của Tina Brown, The Diana Chronicles, Diana nói về Dodi rằng, anh có “mọi đồ chơi” và rằng cô cảm thấy "được chăm sóc" khi ở cùng anh. Có nhiều tin đồn lá cải sau cái chết của Diana rằng, các con trai cô chẳng thích thời gian lưu lại cùng Al-Fayeds, nhưng trên web site của Mohamed Al-Fayed, ông viết về những lá thư mà William và Harry viết cho ông để cảm ơn ông về khoảng thời gian hết sức thú vị họ đó.

Vào thời điểm đó của mùa hè, các báo lá cải vẫn chưa biết được một chuyện tình lãng mạn đã nảy sinh giữa Diana và Dodi; họ chỉ đưa tin rằng Diana và các con đã tới nghỉ hè tại biệt thự St.Tropez của Mohamed Al-Fayed.

Trong lúc nhiều tờ báo London vẫn chưa hay tin về cuộc tình hai người thì Dodi và Diana đã đi nghỉ cuối tuần ở Paris tại khách sạn Ritz. Trở lại London họ đi xem một bộ phim mới chiếu tại một rạp tư nhân ở Soho, họ cùng nhau hưởng vô số bữa tối lung linh trong ánh nến tại căn hộ Park Lane - căn hộ nằm kế bên khách sạn 5 sao Dorchester vốn là nơi ở của các quốc vương và các ngôi sao Hollywood khi tới London.

Vào ngày 7/8, các báo lá cải ở London rốt cuộc cũng ngờ rằng có điều gì đó đang diễn ra giữa con dâu cũ của Nữ hoàng Elizabeth và con trai tỷ phú Mohamed Al-Fayed. Những tay săn ảnh đánh hơi được rằng cả Diana và Dodi đều trở lại London. Thời gian của họ sẽ không bị uổng phí bởi tối đó, Diana, mặc chiếc váy xanh ôm sát đã đến không rời khỏi căn hộ ngoài Park Lane cho tới 1 giờ sáng.

Sau ngày đó cô đã bay tới Bosnia tham gia chiến dịch chống bom mìn. Rất nhiều phóng viên và các tay săn ảnh cũng lao tới Bosnia, họ biết rằng sẽ có gì đó thú vị hơn từng có trước kia ở người phụ nữ xinh đẹp này, tất cả đều bởi chuyến viếng thăm căn hộ của Dodi đêm đó.

(Còn tiếp)

