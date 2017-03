Chuyện về chiếc đồng hồ cổ trong tòa nhà Quốc hội Mỹ

Không ai biết Ohio Clock đứng đó đã bao lâu rồi, có lẽ cũng gần 200 năm. Theo những người sành lịch sử Đồi Capitol thì Ohio Clock ra đời từ đầu thế kỷ XIX và được đặt trong Hội trường Thượng viện cũ từ năm 1817 cho đến năm 1859 thì được chuyển ra đặt ở góc của hành lang hướng ra cửa phía Nam hội trường.

Theo Diane K. Skvarla, phụ trách quản trị tài sản trong Tòa nhà Quốc hội Mỹ, cho đến nay vẫn chưa ai biết lý do vì sao chiếc đồng hồ quý giá đó được đặt tên là Ohio Clock. Liệu có sự tích gì liên quan đến bang Ohio không? Điều đó chưa thể xác định được, nhưng có một điều chắc chắn là nó không được sản xuất tại bang Ohio mà là tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Có một giả thuyết cho rằng, sở dĩ có chuyện đồng hồ sản xuất tại bang Pennsylvania mang tên Ohio là nhằm mục đích kỷ niệm sự kiện bang Ohio trở thành bang thứ 17 của Mỹ, vì trên mặt kính đồng hồ có đính hình 17 ngôi sao.

Đồng hồ Ohio

Tuy nhiên, giả thuyết này không đứng vững vì thực tế bang Louisiana trở thành bang thứ 18 của Mỹ trước cả khi chiếc đồng hồ ra đời theo như người ta được biết. Tuy vậy, đằng sau sự ra đời của chiếc đồng hồ vẫn còn nhiều điều bí ẩn mà nhiều người chưa được biết. Có lẽ, chiếc đồng hồ đã được làm ra từ rất lâu trước khi người ta biết tới nó nhờ việc được đặt ở bên trong Hội trường Thượng viện.

Kể từ khi được đặt ở hành lang Hội trường Thượng viện, Ohio Clock đã trở thành một "chứng nhân lịch sử" quan trọng chứng kiến rất nhiều sự kiện trọng đại diễn ra ở Thượng viện, ở trong Tòa nhà Quốc hội và cả nước Mỹ. Hành lang nơi đặt chiếc đồng hồ cũng là nơi được chọn tổ chức các cuộc họp báo chính của Quốc hội Mỹ, là nơi các đời Tổng thống Mỹ đứng phát biểu trước báo giới trong phiên họp đầu tiên với Quốc hội ngay sau khi lên nhậm chức. Đó cũng là nơi diễn ra vô số cuộc họp mặt thân mật không chính thức của các chuyên viên, quan chức làm việc trong Tòa nhà Quốc hội và bạn bè. Lâu ngày, do quá quen thuộc nên khu vực hành lang đó đã được các nhà báo cũng như các nghị sĩ Mỹ đặt cho cái tên thân mật là Hành lang Đồng hồ Ohio (Ohio Clock Corridor - OCC).

Thế là đã 193 năm Ohio Clock đứng trong Tòa nhà Quốc hội Mỹ và chứng kiến không biết bao nhiêu sự kiện "vật đổi sao dời". Và sau ngần ấy năm, Ohio Clock vẫn mang tên cũ, vẫn còn chạy tốt, hàng ngày vẫn chỉ đúng giờ, hàng tuần, hàng tháng vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng, tra dầu mỡ đều đặn. Tuy vậy, ngoài việc chứng kiến nhiều sự kiện, trải qua nhiều biến cố, nó cũng chịu nhiều cú "tra tấn" không thương tiếc.

Tổng thống Barack Obama phát biểu trước báo giới tại Ohio Clock Corridor hôm 27/1/2009

Cánh báo chí vẫn không ngớt kháo nhau rằng, do đứng ở nơi tụ họp của Thượng viện và cả Quốc hội Mỹ, tiếp đón nhiều thành phần tham dự, không thiếu những cuộc tiệc tùng "đập phá" tưng bừng, cho nên Ohio Clock cũng không ít lần bị "uống" đầy rượu whisky và các loại rượu mạnh khác do các nghị sĩ và cả các vị khách mời tiện tay trút vào. Đây có lẽ là lý do khiến cho bộ máy bên trong Ohio Clock mau bị hao mòn hơn. Thêm vào đó là nhiều cú va đập mạnh vào hộp gỗ phía chân cũng như xung quanh mặt đồng hồ, tiêu biểu nhất là vụ nổ bom vào năm 1983 xảy ra phía bên ngoài Hội trường Thượng viện làm vỡ mặt kính đồng hồ.

Vụ này sau đó được một nhóm khủng bố có tên gọi là Đơn vị Kháng chiến vũ trang ở khu vực Trung Đông nhận trách nhiệm để trả thù cho việc Mỹ can thiệp vào Grenada và Liban. Mặt đồng hồ sau đó được thay kính mới, nhưng do kính quá dày (có lẽ để chống khủng bố chăng?) nên đã gây không ít vấn đề cho chiếc đồng hồ. Gần đây, sau nhiều sự cố chấn động mạnh và do lâu năm chưa tu sửa, Ohio bắt đầu có dấu hiệu già cỗi và có một số trục trặc, chẳng hạn chiếc chuông báo giờ của nó đã ngưng hoạt động nhiều năm nay mà chưa được sửa chữa.

Chính vì thế, trung tuần tháng 8 vừa qua, Quốc hội Mỹ đã quyết định đưa Ohio Clock đi đại tu một lần tại thành phố Boston. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 200 năm Ohio Clock được đưa ra khỏi Đồi Capitol. Nó sẽ được các thợ phục chế đồ gia dụng và thợ sửa đồng hồ chuyên nghiệp ở Boston sửa chữa toàn bộ các bộ phận máy móc bên trong bị hỏng hóc cũng như thay mặt kính bảo vệ bên ngoài cho nhẹ hơn, sáng sủa hơn, đồng thời các thợ gỗ gia dụng cũng sẽ "tútxê" lại phần hộp gỗ chân đế và bao quanh mặt đồng hồ, bóc lớp vẹcni cũ đi và giữ nguyên trạng phần gỗ bên trong để trông chiếc đồng hồ mới hơn, chân thật hơn và đẹp hơn. Theo kế hoạch, Ohio Clock sẽ quay trở lại Đồi Capitol để tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình vào tháng 10/2010.

Tiểu Khang tổng hợp (ANTG)