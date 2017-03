CIA thừa nhận thẩm vấn ghê tởm

Ngày 11-12, CIA đã giải mật một bức thư của CIA đề ngày 11-3-2003 do ông John Brennan gửi cho Thượng nghị sĩ Carl Levin. Trong thư, ông John Brennan cho biết các điệp viên Mỹ triển khai ở Iraq hoài nghi lý do xâm chiếm Iraq năm 2003. Lúc bấy giờ, Phó Tổng thống Dick Cheney khăng khăng cho rằng trước khi tổ chức tấn công ngày 11-9-2001, tên Mohammed Atta có liên lạc với một điệp viên Iraq tên Ahmad al Anian ở Prague (Czech). Nghị sĩ Carl Levin cho biết ông đã đề nghị CIA giải mật bức thư để chứng minh chính quyền Bush lừa dân nhằm phát động chiến tranh tấn công Iraq. 50.000 bản là lần in đầu tiên của bản sách từ báo cáo điều tra của Ủy ban Tình báo Thượng viện về CIA sử dụng nhục hình. Sách dày 480 trang, giá 16,95 USD, sẽ ra thị trường ngày 30-12. Nhà xuất bản Melville House ở New York nhận định: “Báo cáo này chắc chắn là tài liệu chính phủ quan trọng nhất trong thế hệ chúng ta và ngay cả có ý nghĩa nhất trong lịch sử nền dân chủ Mỹ”.