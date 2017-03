Clinton mỉa mai Trump đã ‘thua cuộc' lại còn 'cay cú’

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton nói rằng những phát ngôn của ông Trump giống với những gì mà các nhà độc tài thường nói về đối thủ của mình, hãng Reuters dẫn lời.



“Không tôn trọng kết quả bầu cử là việc làm đe dọa đến nền dân chủ của đất nước chúng ta” - bà Clinton phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở ĐH Bắc Carolina ở TP Charlotte, bang Bắc Carolina.

“Việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình là một trong những điều khiến nước Mỹ chính là nước Mỹ. Hãy nhìn xem, một vài người thua cuộc đang cay cú, còn chúng ta chỉ cần tiếp tục việc mình đang làm” - bà Clinton bóng gió nhắc đến đối thủ đảng Cộng hòa.



Bà Clinton trong cuộc vận động tranh cử ở ĐH Bắc Carolina ở TP Charlotte, bang Bắc Carolina. Ảnh: REUTERS

Hôm 23-10, bà Kellyanne Conway, cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của tỉ phú Donald Trump, đã thừa nhận rằng ứng viên đảng Cộng hòa đang bị “tụt lại” phía sau so với bà Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo bà Conway, bà Clinton đang có những “lợi thế to lớn”, trong đó gồm một ngân sách tranh cử lớn cho phép bà chi nhiều triệu USD cho quảng cáo trên truyền hình.



“Chúng tôi bị tụt lại phía sau” - bà Conway nói trong một chương trình của đài NBC nhưng bà cũng nói thêm rằng chiến dịch của ông Trump đang nỗ lực thu hút những cử tri còn lưỡng lự trong việc ủng hộ bà Clinton.



Trong khi ngày càng bị đối thủ bỏ xa, tỉ phú Trump liên tục cáo buộc cuộc bầu cử bị “gian lận” nhằm chống lại ông. Tuy nhiên, ông không đưa ra được bằng chứng chứng minh cho những cáo buộc này. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng hệ thống bầu cử của Mỹ là công bằng, do nó được phân quyền và do từng bang tiến hành.



Trong cuộc tranh luận vào tuần trước với bà Cliton ở Las Vegas, khi được hỏi về việc có tôn trọng kết quả bầu cử hay không, ông Trump nói: “Tôi muốn nói rằng lúc đó tôi sẽ trả lời các bạn. Tôi sẽ khiến các bạn phải chờ. Được chứ?”.

Theo kết quả thăm dò mới nhất do Reuters/Ipsos công bố hôm 21-10, bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm tỉ lệ ủng hộ. Một cuộc thăm dò khác của dự án State of the Nation cho thấy bà Clinton có 95% cơ hội giành 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử tổng thống.