Clinton, Obama diễn thuyết sau hàng rào kính chắn đạn

Tham gia vận động cùng ứng viên Dân chủ Hillary Clinton tại TP Philadelphia (bang Pennsylvania) ngày 7-11 ngoài chồng bà là cựu Tổng thống Bill Clinton cùng con gái Chelsea Clinton còn có vợ chồng đương kim Tổng thống Barack Obama.

Mọi hoạt động vận động đều được diễn ra trong một làn kính chống đạn bao quanh sân khấu. Bà Clinton, ông Obama đều phát biểu bên trong làn kính chắn đạn.



Bức ảnh này cho thấy rõ Tổng thống Obama đang đứng phát biểu trong làn kính chắn đạn. Ảnh: THE AGE

Chưa rõ lớp kính chống đạn này do bên nào sản xuất nhưng theo CBS News, hồi ông Obama nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ đầu ngày 20-1-2009, ông cũng xuất hiện trong một lớp kính chống đạn chuyên dụng do một công ty Mỹ có tên American Defense System Inc. sản xuất.



Tổng thống Obama và bà Clinton trên sân khấu vận động tại Philadelphia ngày 7-11. Ảnh AP

Nhà báo điều tra Armen Keteyian của CBS News có chuyến tham quan trụ sở công ty American Defense System Inc. có trụ sở ở New York, vốn không được biết đến rộng rãi.

Khác hẳn lớp kính chống đạn bảo vệ Tổng thống Ronald Reagan (nhiệm kỳ 1981-989), lớp kính chống đạn bảo vệ ông Obama được thiết kế nhẹ, mỏng nhưng sức chống đạn mạnh hơn.



Cựu Tổng thống Bill Clinton vận động cho vợ trong làn kính chắn đạn tại TP Philadelphia ngày 7-11. Ảnh: AP



Vật liệu của lớp kính chống đạn chuyên dụng này ngoài kính còn có gốm, pha lê, cả nhựa polyme - loại nhựa dùng để bao phủ bên ngoài quả banh golf.

Một bên lớp kính được gọi là “bên tấn công”, bên còn lại được gọi là “bên an toàn”. Nhân vật được bảo vệ sẽ đứng đối mặt với bên an toàn.



Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng cựu Tổng thống Bill Clinton và cô Chelsea đứng trong làn kính chắn đạn trên sân khấu vận động cho bà Clinton tại Philadelphia ngày 7-11. Ảnh: AP

Lớp kính chống đạn này được thiết kế chẳng những chống được đạn bắn mà cả những vụ nổ và cả ngăn chặn trường hợp tiếp cận bất ngờ, trong khi người được bảo vệ vẫn có tầm nhìn và giao tiếp tốt với công chúng và truyền thông bên ngoài.

Công ty đã thử nghiệm bằng cách cho cảnh sát New York bắn hơn 75 phát đạn nòng cỡ lớn vào lớp kính chống đạn. Kết quả, “bên tấn công” có dấu bị trầy vỡ vì đạn bay vào, tuy nhiên “bên an toàn” vẫn trơn mượt và chắc chắn.