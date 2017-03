Clinton và Trump chạy nước rút

Công ty thăm dò Blackbox Research (Singapore) đã hỏi hơn 3.600 người ở Trung Quốc, Nhật, Philippines, Singapore, Indonesia và Hàn Quốc. Theo kết quả công bố trên báo South China Morning Post ngày 5-11, 76% số người được hỏi đã ủng hộ bà Clinton, trong đó có 61% người Trung Quốc. Trong 1.500 người được hỏi ở Trung Quốc, 36% đánh giá quan hệ Trung-Mỹ là tuyệt vời, ông Trump sẽ xử lý hay hơn Tổng thống Obama trong vấn đề tranh chấp biển Đông (54%), hợp tác về an ninh mạng (59%), thương mại song phương (57%), bán đảo Triều Tiên (52%). Tuy nhiên, 52% tin rằng bà Clinton củng cố quan hệ Trung-Mỹ tốt hơn so với 48% dành cho ông Trump. ___________________________________ 3 bang New York, Texas và Virginia có thể bị Al-Qaeda tấn công trong ngày bầu cử 8-11, theo đài truyền hình CBS. Ngoài ra, trong băng ghi hình phát tối 5-11, bọn IS đã kêu gọi tấn công các phòng phiếu ngày 8-11. Yonhap đưa tin ngày 8-11, CHDCND Triều Tiên cũng có thể bắn thử tên lửa Musudan để phát tín hiệu đến tổng thống mới của Mỹ.