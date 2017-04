Có âm mưu làm giả vũ khí hóa học để Mỹ không kích Syria

“Chúng tôi nhận được báo cáo từ nhiều nguồn tin rằng những chiến dịch "dàn dựng" tương tự đang được chuẩn bị tại các khu vực khác ở Syria, bao gồm vùng ngoại ô phía nam Damascus. Chúng định cài vũ khí hóa học ở đó và vu cho chính quyền Syria là thủ phạm” - tổng thống Nga Putin khẳng định trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Ý Sergio Mattarella ở Moscow.

Trước đó, nhiều nước đã quy trách nhiệm vụ tấn công thường dân ngày 4-4 cho chính quyền Assad nhưng Damascus phủ nhận cáo buộc, chỉ ra rằng khu vực bị tấn công có thể là nơi tàng trữ vũ khí hóa học của IS.



Vụ việc vẫn chưa được điều tra rõ ngọn ngành nhưng Mỹ đã dội 59 tên lửa xuống sân bay Syria. Đây là lần đầu Mỹ trực tiếp tấn công vào quân đội Syria.



Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông Assad bị đổ oan trong họp báo tại Moscow. Ảnh: Getty Images



“Việc này làm tôi nhớ tới sự kiện năm 2003, khi đại diện của Mỹ trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cái mà họ gọi là vũ khí hóa học tìm thấy ở Iraq” - ông Putin nói, so sánh lý do của Mỹ khi tấn công Syria và cái cớ đánh Iraq ngày trước. “Chiến dịch quân sự được triển khai sau đó ở Iraq đã phá hủy đất nước này, làm tăng nguy cơ khủng bố và dẫn đến sự xuất hiện của IS trên thế giới”.

Ông Putin cũng lặp lại lời kêu gọi điều tra làm rõ chuyện đã xảy ra ở thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib. “Chúng tôi sẽ yêu cầu lên cơ quan có trách nhiệm ở Liên Hiệp Quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra làm rõ mọi báo cáo và hành động thích đáng khi có kết quả điều tra” - ông Putin nói.

Ngoài ra, Bộ tổng tham mưu Nga cũng đưa ra báo cáo về một cuộc chiến dịch dàn dựng khác ở Syria. Theo đó, phiến quân đang chuyển chất độc hóa học tới nhiều khu vực ở Syria, trong đó có Đông Ghouta, địa điểm xảy ra vụ tấn công hóa học năm 2013.



“Những động thái trên nhằm mục đích cáo buộc chính quyền Syria gây ra tấn công hóa học và khiêu khích Mỹ tiếp tục công kích” - Thượng tướng Sergey Rudskoy, chỉ huy Cục Tác chiến, khẳng định.