Cô bé 15 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bị hiếp, bắn, ném xuống giếng

Theo Time Of India, hôm 22-11, cô bé 15 tuổi tên Poonam bị ba kẻ bắt cóc gần nhà ở phía tây New Delhi, đưa lên một chiếc xe hơi. Trong suốt hai tuần bị bắt, chúng cưỡng hiếp cô bé ở một nông trại bỏ hoang tại một ngôi làng ở Greater Noida Noida. Sau đó ba kẻ bắt cóc này đem Poonam ném xuống một giếng khô của làng. Phải vài ngày sau, dân làng mới phát hiện ra cô bé. Theo lời kể của Poonam, khi nghe thấy tiếng chúng lái xe đi, cô bé mới dám gào khóc. Poonam khóc cả đêm và hy vọng ai đó đi qua sẽ nghe thấy và giải cứu mình. Cô bé nằm dưới giếng trong cái lạnh như cắt của tháng 12, không có quần áo ấm và còn bị mất rất nhiều máu do bị ba kẻ bắt cóc trên nã hai viên đạn, một vào ngực, một vào bụng.

Đến hôm 6-12, một người dân trong làng mới nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô vọng từ dưới giếng lên. Sau đó họ đã thông báo cho Babbal Bhati, con trai của trưởng làng Dheera Bhati.

Những người dân trong làng nhanh chóng báo cảnh sát và kéo Poonam ra khỏi giếng rồi đưa cô bé tới bệnh viện.

"Người cô bé bê bết máu và vẫn còn khóc khi chúng tôi dùng dây thừng kéo cô bé ra khỏi giếng. Sau đó chúng tôi đưa em tới bệnh viện gần đó bằng xe máy" - Babbal cho biết.



Cái giếng mà ba kẻ "yêu râu xanh" ném Poonam xuống (Ảnh: Times of India)

Những người chứng kiến không hy vọng gì nhiều khi nhìn thấy tình cảnh của Poonam, còn các bác sĩ ở bệnh viện cũng không thể tin nổi rằng cô có thể sống sót qua đêm với hai vết đạn trên người.

Cảnh sát thị trấn Noida cho biết Poonam quá nhẹ cân nên đã giảm được chấn thương khi bị ném xuống giếng, còn dân làng thì cho rằng nghị lực phi thường đã giúp cô sống sót.

Poonam rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng cô bé vẫn kịp kể cho cảnh sát nghe những gì đã xảy ra với cô. Cả ba tên “yêu râu xanh”, trong đó có hai người là trẻ vị thành niên, đã bị bắt. Danh tính kẻ này không được tiết lộ.

Cảnh sát cho biết Poonam quen biết kẻ chủ mưu tên Krishan vài tháng trước. Bọn họ gặp nhau tại một cửa hàng tạp hóa của bác cô, người này còn giúp cô cột thùng sữa để chở đi. Khoảng 17 giờ ngày 22-11, cô bé ra ngoài để mua thẻ SIM cho điện thoại di động mà em mượn của bác.

Người anh họ của Poonam nhìn thấy cô bé đi bộ cùng với một thanh niên tới một chiếc xe ở cuối đường. Sau vài tiếng đồng hồ, khi không thấy Poonam trở về, gia đình mới báo cảnh sát.

Poonam nói với cảnh sát rằng thanh niên đó chính là Krishan và kẻ này bắt em phải chui vào trong xe. Hai kẻ vị thành viên còn lại ở sẵn trong đó và chúng đã lái xe về phía Noida, đe dọa sẽ giết cô bé nếu em la lên. Poonam chỉ nhớ rằng mình đã bị đưa tới một nông trại cách làng Tughalpur chừng 30 km nhưng em không thể tả chính xác vị trí.

Krishan và hai kẻ còn lại đã cưỡng hiếp cô bé ở nông trại đó và bỏ đi sau khi khóa cổng chính. Khi chúng đi khuất, Poonam gào lên cầu cứu nhưng không có ai tới vì nông trại này nằm ở một nơi hẻo lánh. Mỗi một lần mang thức ăn tới cho Poonam, ba kẻ kia lại cưỡng hiếp cô bé.

Tối 6-12, chúng kéo cô bé ra xe của Krishan và hứa sẽ đưa em về nhà nhưng sau đó chúng lại dừng xe bên một cái giếng để nhậu nhẹt.

Poonam cố gắng bỏ trốn nhưng bị Krishan tóm được. Hắn đạp cô bé xuống đất rồi dùng súng bắn hai phát vào ngực và bụng cô bé.

Laxmi Chauhan, Giám đốc Sở Cảnh sát Noida, cho biết Poonam bị bắn ở cự ly gần bằng một khẩu súng lục cỡ nòng 0,12. "Tuy nhiên, viên đạn không trúng những cơ quan nội tạng quan trọng trong người cô gái" - ông nói.

Hôm 7-12, các bác sĩ cho biết Poonam đã được phẫu thuật nhưng vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)