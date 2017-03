Cơ quan an ninh Nga lo sợ khủng bố IS

Vào ngày 16-4, sau một cuộc họp của bộ phận chống khủng bố khu vực của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), phó giám đốc Cục An ninh Liên bang Nga cho biết “mối đe dọa từ IS là có thật vì có khá nhiều công dân của quốc gia thành viên SCO đang tham gia vào những hoạt động khủng bố”.



Tổng tư lệnh Sergey Smirnov bổ sung thêm là các cơ quan thực thi pháp luật đã có thông tin về khoảng 1.700 công dân Nga đang chiến đấu ở Iraq cho phe khủng bố Sunni. “Mối nguy hiểm của IS nằm ở khả năng thành viên của chúng thâm nhập và chi phối những nhóm khủng bố khác”.

Cụ thể, những tên khủng bố đã “nhòm ngó” đến nhóm khủng bố cực đoan Imarat Caucasus, có hoạt động tại Nga, và một số thủ lĩnh nhóm này đã thề trung thành với IS.



An ninh của nước Nga đang thật sự bị IS đe dọa (Ảnh minh họa) (Ảnh: AFP)

Tổng tư lệnh Nga cho biết, các quan chức ở Tajikistan đã ước tính con số công dân của các nước Trung Á chiến đấu cho IS là khoảng 300 người. Theo dữ liệu cung cấp bởi tổ chức International Research Group for Crisis Regions, tổng số người từ các nước cộng hòa vùng Trung Á đang chiến đấu cho IS có thể lên đến 4.000 người.

Quan chức an ninh của Nga cho biết những thành viên của bộ phận chống khủng bố khu vực của SCO đã đồng ý theo dõi động thái của quân khủng bố IS tại các nước thành viên và cùng hợp sức ngăn cản những hoạt động của chúng. Được thành lập vào năm 2001, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải bao gồm Nga, Trung Quốc, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan. Belarus, Afghanistan, Ấn Độ, Iran, Pakistan và Mông Cổ giữ vị trí quan sát trong tổ chức.

Vào tháng 12, chính phủ Nga đã ra lệnh bài trừ IS như là một tổ chức khủng bố, nghiêm cấm gia nhập hoặc ủng hộ dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi tất cả các quốc gia cần nhận thức IS và những lực lượng thánh chiến khác, như Al-Nusra Front, là những nhóm khủng bố.

Vào cuối tháng Ba, một cộng đồng Hồi giáo lớn tại Nga đã ban bố một sắc lệnh Hồi giáo chống lại IS, thông báo rằng tất cả những thành viên của IS là kẻ thù của Hồi giáo và kêu gọi trừng phạt chúng như những tội phạm.

Cũng vào tháng vừa rồi, Giám đốc Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bãi bỏ những tiêu chuẩn kép về khủng bố và bắt đầu đấu tranh chống mối đe dọa theo luật quốc tế.