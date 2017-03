Cơ quan an ninh Pakistan: Kẻ thù giấu mặt

Các tiết lộ mới đây lấy được từ cựu Giám đốc ISI Hamid Gul ngày càng thấy tính chất nguy hiểm của cơ quan này. Chính Gul cũng là trợ giúp đắc lực cho Taliban, tác giả của nhiều vụ khủng bố đẫm máu ở Afghanistan.

Giúp Mỹ, giúp cả kẻ thù của Mỹ nên cuộc chiến ở Afghanistan không bao giờ kết thúc.

Kể từ khi Al Qaeda tấn công nước Mỹ năm 2001, Pakistan, một nước láng giềng thân cận của Afghanistan đã tuyên bố ngả hẳn sang Mỹ, tuy nhiên, họ vẫn đứng đằng sau bảo trợ cho lực lượng Taliban và giúp các thuộc hạ của Bin Laden trốn thoát, trú ẩn. Nếu điều trên không xảy ra, rõ ràng là Taliban không thể trốn thoát và chạy ra nước ngoài. Chính ISI và lực lượng quân cảnh Pakistan đã xây dựng và tái cấu trúc cho Taliban trong cuộc chiến chống lại Liên Xô những năm 1980 và quân đội Liên Xô phải rút quân khỏi Afghanistan, Pakistan cũng đã khơi dậy cho Taliban cuộc thánh chiến chống lại phương Tây tạo ra những quyền lực ngầm nguy hiểm ở trong khu vực.

Cho dù những trợ giúp này được các lãnh đạo Pakistan nói rằng, nó chỉ là trong quá khứ, nhưng thực tế, lãnh đạo Pakistan vẫn ngấm ngầm giúp Mỹ và kẻ thù của Mỹ. Chính điều này khiến cho cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan được xem là cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Nó âm ỉ, dai dẳng, nhưng thiệt hại nhiều cả vật chất và nhân mạng mà Washington không đạt được mục đích nào cả.

Khi cựu tổng thống Pakistan Musharaff tuyên bố đứng về phía Mỹ chống khủng bố, đổi lại, nước này nhận được từ Washington những khoản tiền kếch sù thì Nhà Trắng tin tưởng Pakistan là đồng minh thân cận, nhưng giờ có nhiều bằng chứng phanh phui sự "hai mang" của ISI. Bằng chứng cũng nói lên rằng, ISI luôn thể hiện là lực lượng hậu thuẫn quan trọng nhất cho Mỹ và đồng minh để lực lượng này luôn cảm thấy rằng, họ đang trên đất Pakistan, mảnh đất an toàn để chống kẻ thù của mình.

Tình báo Pakistan-kẻ thù giấu mặt lớn nhất của Mỹ

Nhưng cũng ngay sát nơi Mỹ và đồng minh đóng quân, ISI lại bí mật tuyển các tân minh cho Taliban, bao gồm cả các chiến binh nước ngoài. Kẻ thù Mỹ và đồng minh hiện nay là con số 3: lực lượng Taliban của Mullar Omar, các chiến binh mujahedeen của lãnh đạo Gulbuddin Hekmatyar, quân sĩ của các lãnh chúa Haqqani, các cơ quan nguy hiểm này đều có trụ sở ở Pakistan, được sự bảo trợ của ISI mà Mỹ không làm gì được.

Còn về trùm khủng bố O. Bin Laden hiện tại vẫn biệt vô âm tín, nhưng có nhiều nghi vấn xung quanh ông ta, có nguồn tin tin cậy nói rằng, nơi ông ta đang sống chính là Pakistan, một thiên đường khá an toàn, ông ta hàng ngày vẫn lãnh đạo các chiến binh cảm tử đánh bom sẵn sàng chết vì "danh dự" được gọi là "Osama Kapa".

Một tài liệu mới đây còn cho thấy, trùm khủng bố đã sẵn sàng tặng vợ cho một chiến binh hay ghen tỵ, chính người này là tác giả thiết kế và điều khiển từ xa các vụ đánh bom cảm tử nhắm vào quân Mỹ và đồng minh.

Theo đáng giá, ISI là cơ quan tình báo tỉnh táo, khôn khéo ngoại giao, có quan hệ với nhiều nhóm. Mối lo ngại lâu nay của cơ quan này là sự cạnh tranh của Ấn Độ khi họ muốn đặt một chân vào Afghanistan do đó ISI luôn chung chung phát biểu, họ cũng luôn lưu giữ và phát huy sức mạnh ảnh hưởng tới Kabul, bởi vì nhiều chiến lược gia của ISI vẫn tin rằng, Mỹ không lâu hơn nữa sẽ không còn hiện diện ở Kabul, vì sau tất cả, Washington đã nhiều lần ý định rút quân.

Do đó, Taliban vẫn cần Pakistan gây tầm ảnh hưởng ở Kabul nếu họ lật đổ chế độ hiện nay, lý do này thể hiện rõ nét trong các cuộc chiến chớp nhoáng của các lãnh chúa luôn hết mình vì Taliban. Mỗi khi cảnh báo cho lực lượng Mỹ và đồng minh về các cuộc tấn công mới hay các vụ đánh bom tự sát xong, thì ISI lại hay hiện diện trong Hội đồng chiến tranh do Gulbuddin Hekmatyar triệu tập ở Bắc Waziristan.

ISI giúp Taliban và Bin Laden

Một tài liệu ngày 1/9/2007 tiết lộ, một cuộc tấn công tức thì của Hekmatyar nhắm vào lính đồng minh ở Kunar, nơi gần biên giới Peshawar của Pakistan, kế hoạch tấn công được lên cẩn thận có liên quan tới 4 vụ đánh bom tự sát. Nguồn tin được biết nhờ một người Afghanistan, một người Arab và hai người bản địa. Trong kế hoạch tấn công này còn có cả các cuộc khủng bố bằng rocket và pháo. Cuối cùng lính bộ binh Mỹ khi biết được thông tin đã nhanh như cắt tiến tới đơn vị gần nhất kết hợp tóm kẻ thù và đưa vào tù.

Không ai khác, tình báo Pakistan cũng là người cung cấp đạn dược mua của Trung Quốc cho các cuộc bạo loạn, họ cũng hậu thuẫn tài chính, điều hành chi tiết, trong đó có cả việc gửi các chuyên gia tới quan sát và tư vấn cho các chiến binh. Balochistan, tỉnh phía Tây của Pakistan, nơi được xem là Omar trú ẩn thường xuyên nhất. Shrura, người chuyên đưa ra các quyết định cho Taliban, mỗi tháng một lần, 2 bên gặp nhau ở Quetta những năm đầu khi Taliban chạy khỏi Afghanistan.

Trang khác tiết lộ rằng, ngày 16/6/2006, chính Bin Laden gặp các thuộc hạ ở địa điểm trên tìm cách tấn công kẻ thù, tình báo Mỹ biết được tập trung vây bắt nhưng không thành. Theo nhiều nguồn tin chắc chắn, Shrura chính là Baradar anh em đằng vợ của M.Omar và là cựu thủ lĩnh quân đội Taliban, người đàn ông này điều hành tài chính, thu mua, đóng góp vũ khí, đạn dược và các vật chất khác cho Taliban, tên này cũng là người bạn thân tình của ISI, là người thiết kế các kế hoạch cho Taliban và các cuộc chiến của các lãnh chúa, trực tiếp điều hành các vụ đánh bom tự sát. Tầm quan trọng của hắn là như vậy, nhưng tại sao lực lượng an ninh Pakistan lại bắt hắn vào ngày 8/1/2010?

Theo Minh Nguyễn (ANTG cuối tháng/Spiegel)