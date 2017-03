Cơ quan tình báo Anh công khai nói về hoạt động

Động thái này nằm trong kế hoạch quảng bá hình ảnh và bác bỏ những cáo buộc cho rằng MI6 "thông đồng" với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tra tấn nghi can khủng bố ở nước ngoài.

Phát biểu tại cuộc gặp ngày 28/10/2010 với Hiệp hội chủ bút các phương tiện thông tin đại chúng ở Anh, được truyền hình trên cả nước, người đứng đầu MI6 John Sawers khẳng định bí mật không phải là một thuật ngữ xấu, cũng không phải là một thứ vỏ bọc, không có bí mật thì sẽ không có các cơ quan tình báo cũng như các lực lượng an ninh đặc nhiệm. Trái lại, giữ bí mật là một biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn và an ninh cho nước Anh.

Trụ sở MI6 bên bờ sông Thames. Nguồn: AP



Về những cáo buộc liên quan đến các nghi can khủng bố, ông Sawers thừa nhận MI6 đang rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" khi phải tránh sử dụng những thông tin tình báo khai thác được thông qua biện pháp tra tấn các nghi can, trong khi phải hợp tác với hơn 200 cơ quan tình báo nước ngoài.

Ông nhấn mạnh nếu MI6 không cung cấp thông tin cho các cơ quan tình báo nước ngoài vì lo sợ các nghi can bị "đối xử tệ" thì cơ quan này có thể "bỏ lỡ" cơ hội cứu sống nhiều người vô tội. Tuy nhiên, ông khẳng định các nhân viên MI6 chưa bao giờ có hành vi sai trái với các nghi can khủng bố.

Ông Sawers cảnh báo các tổ chức khủng bố có thể lại tấn công các nước phương Tây, gây tổn thất lớn về người, nhưng phổ biến vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học là mối đe dọa lớn hơn nhiều, có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu.

MI6 tồn tại từ hơn 100 năm nay với tên gọi ban đầu là Cơ quan tình báo bí mật (SIS). Các hoạt động của cơ quan này thường bí mật đến mức phải đến năm 1992 mới được Chính phủ Anh chính thức công nhận.

MI6 hiện đang hoạt động dưới sự giám sát của Quốc hội và Chính phủ Anh với nhiệm vụ chính là theo dõi các phần tử có thể tấn công nước Anh. Sức ép đòi MI6 công khai hoạt động bắt nguồn từ nhu cầu ngăn chặn các hành vi lạm dụng quyền hạn và cải thiện hoạt động của cơ quan này.

Bài phát biểu công khai của ông Sawers là động thái tiếp theo các động thái khác của MI6 như khai trương trang Web riêng và công bố các kế hoạch tuyển mộ nhân viên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

