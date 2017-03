Có thể không phải IS đánh bom máy bay Ai Cập

Báo Wall Street Journal đưa tin trong băng ghi âm dài 31 phút phát trên mạng vào tối 21-5, người phát ngôn IS Abu Muhammad al-Adnani đã hô hào tấn công Mỹ và châu Âu suốt một tháng ăn chay Ramadan (bắt đầu từ đầu tháng 6). Tuy nhiên, IS không nhắc gì đến tai nạn máy bay MS804 của EgyptAir trên Địa Trung Hải.

AFP ghi nhận có thể băng ghi âm kể trên đã được ghi nhiều ngày hay nhiều tuần trước khi tai nạn máy bay MS804 xảy ra, dù vậy cơ quan truyền thông Al-Furqan của IS là nơi phát tán băng ghi âm cũng không nói gì đến máy bay MS804. Hồi tháng 10-2015, chưa đầy 24 tiếng sau khi máy bay Airbus A321 của Nga phát nổ trên bán đảo Sinai (224 người thiệt mạng), IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Tại Pháp, theo France 24, Văn phòng Điều tra và Phân tích an toàn hàng không dân dụng Pháp (BEA) giải thích trước khi biến mất trên màn hình radar, máy bay MS804 đã phát ba tin nhắn tự động theo hệ thống ACARS về mặt đất.





Ông Gérard Arnoux, Chủ tịch Ủy ban Giám sát an toàn hàng không (do chín tổ chức gia đình các nạn nhân hàng không sáng lập), cho biết ba tín hiệu gồm thông báo hệ thống chống băng giá không hoạt động và có khói trong buồng vệ sinh, một phút sau đến thông báo có khói trong buồng điện tử, cuối cùng là thông báo một hệ thống lái tự động không hoạt động. Ông thừa nhận ba tín hiệu này do máy bay phát đi tự động nhưng không đủ thông tin mà phải chờ tìm thấy hộp đen.

Sau khi gặp gỡ gia đình các nạn nhân, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault tiếp tục khẳng định: “Mọi giả thiết đều được xem xét và không ưu tiên cho giả thiết nào”. Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập tuyên bố: “Còn quá sớm để đưa ra phán đoán từ một nguồn thông tin duy nhất như tin nhắn ACARS”. Phát biểu trên truyền hình ngày 22-5, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cũng ghi nhận tương tự.

Tối 21-5, tại nhà thờ Giáo hội chính thống Coptic ở Cairo (Ai Cập), gia đình và bạn bè tiếp viên hàng không Yara Hani Tawfik đã tham dự lễ tưởng nhớ cô (ảnh). Đây là lễ tang đầu tiên của các nạn nhân tai nạn máy bay cho dù các thi thể chưa được tìm thấy.