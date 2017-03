Có thể ông Tập sẽ hội đàm với tổng thống Philippines

Thông báo cho biết trước đó, từ ngày 14 đến 16-11, ông Tập sẽ dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 các nước G20 tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) theo lời mời của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Trang web Rappler ghi nhận chuyến công du của ông Tập đến Philippines diễn ra vào lúc Philippines và Trung Quốc đang vướng vào vấn đề tranh chấp ở biển Đông. Chưa rõ Tổng thống Aquino và ông Tập có hội đàm song phương bên lề hội nghị APEC hay không. Lần cuối hai bên gặp nhau là bên lề hội nghị cấp cao APEC ở Bắc Kinh năm 2014.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Aquino và ông Tập có thể diễn ra và Tổng thống Aquino đã tuyên bố sẽ không làm căng vấn đề tranh chấp Philippines-Trung Quốc tại hội nghị APEC lần này.

Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin từ tòa án (giấu tên) tiết lộ Tòa án tối cao Philippines sẽ phán quyết thỏa thuận an ninh giữa Philippines với Mỹ là phù hợp hiến pháp. Nguồn tin này nói: “Tôi đã nhìn thấy dự thảo phán quyết. Tòa án sẽ bác bỏ kiến nghị tuyên bố thỏa thuận là vi hiến”. Dự kiến tòa sẽ công bố phán quyết trước khi Tổng thống Obama đến Manila tham dự hội nghị APEC.

Thỏa thuận an ninh Philippines-Mỹ cho phép Mỹ có quyền tiếp cận các căn cứ Philippines rộng rãi hơn và được phép xây dựng kho trữ nhiên liệu và thiết bị bảo đảm an ninh hàng hải. Năm ngoái, một số nhà chính trị đã phản đối với lý do thỏa thuận này là vi hiến. Người phát ngôn Tòa án tối cao từ chối bình luận.