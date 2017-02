Cố vấn ông Trump và ‘kế hoạch’ Ukraine

Theo New York Times ngày 19-2, luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Michael Cohen, đã trao tận tay “kế hoạch” hòa bình vấn đề Nga-Ukraine cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael T. Flynn trước khi ông từ chức vào tuần trước.

Kế hoạch của cố vấn đặc biệt

Kế hoạch được soạn thảo bởi ông Michael Cohen - cố vấn đặc biệt của Tập đoàn Trump Organization và Felix Sater - một nhà phát triển bất động sản Nga-Mỹ từng giúp tập đoàn này tìm kiếm các thỏa thuận với Nga. Ngoài ra, nghị sĩ Ukraine Andrii V. Artemenko cũng tham gia soạn thảo đề xuất.

Kế hoạch có liên quan việc dỡ bỏ cấm vận Nga và bao gồm các tài liệu chứng minh Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tham nhũng. Tờ The New York Times đánh giá những bằng chứng đó có thể khiến nhà lãnh đạo Ukraine mất ghế tổng thống. Những thông tin này do ông Artemenko tiết lộ. Bản kế hoạch hòa bình còn bao gồm danh sách “các công ty” và “các hoạt động chuyển tiền” có thể dùng buộc tội Tổng thống Poroshenko.

Ba nhân vật trên gặp nhau vào cuối tháng 1-2017 ở Loews Regency, một khách sạn sang trọng tại khu Manhattan, New York. Ông Cohen cho biết mục đích của đề xuất là nhằm “mang lại hòa bình” cho Nga và Ukraine, theo thông tin The New York Times thu được. “Nhiều người gọi tôi là điệp viên Nga, điệp viên Mỹ, điệp viên CIA. Nhưng còn giải pháp nào tốt hơn giữa các quốc gia nếu chúng ta không đàm phán?” - ông Artemenko tiết lộ với The New York Times.

Luật sư của ông Trump cho biết ông chưa thảo luận trực tiếp với tổng thống Mỹ về kế hoạch này. Ông Cohen đang trông cậy vào vị cố vấn an ninh quốc gia mới thế chỗ ông Flynn sẽ giải quyết những thông tin này ra sao. Tuy nhiên, ông Artemenko cho biết ông “nhận thấy có cơ hội kế hoạch hòa bình này được ông Trump ủng hộ”.

Tờ The Daily Beast cho biết đại sứ Ukraine tại Mỹ Valeriy Chaly đã nhanh chóng chỉ trích vụ việc. Ông khẳng định nghị sĩ Artemenko “không được phép trình bất cứ kế hoạch hòa bình nào đại diện cho Ukraine tới bất cứ chính phủ nước ngoài nào, kể cả Mỹ”.



Cố vấn đặc biệt của Tập đoàn Trump Organization, Michael Cohen. Ảnh: REUTERS



Binh sĩ Ukraine tuần tra trung tâm viện trợ nhân đạo ở Avdiivka, Ukraine. Ảnh: AP

Tín hiệu nước đôi

Theo nhà phân tích chính trị Nga Alexei Martynov, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thể hiện rõ ràng chiến lược ngoại giao của ông khi phát đi những “tín hiệu nước đôi” về vấn đề Crimea, theo News Europe. “Tổng thống Trump rõ ràng đã nói rằng ông hy vọng chính phủ Nga có thể làm hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraine và trả Crimea lại cho nước này” - ông Martynov trích lại lời của phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói hôm 14-2.

Ông Spicer cũng từng nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ muốn hòa hợp với Nga cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố. Thế nhưng kể từ sau vụ bê bối của cựu cố vấn Michael Flynn, ông Trump đã liên tiếp có nhiều tuyên bố cứng rắn về vấn đề Nga sáp nhập Crimea. Những thông điệp của tổng thống Mỹ là không nhất quán. Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng bày tỏ sẽ xem xét công nhận Crimea là một phần của Nga.