Cố vấn tổng thống Mỹ: 'Giấu thông tin về UFO là sai lầm lớn nhất’

Trên trang cá nhân trên Twitter của mình, cố vấn của ông Obama đã bày tỏ lòng tiếc nuối vì đã không công bố những tài liệu của chính phủ về hoạt động của UFO.



Hãng tin Russia Day tiết lộ ông Podesta là một người đặc biệt yêu thích những điều huyền bí, chẳng hạn như các câu chuyện giả tưởng về người ngoài hành tinh. Chính vì lí do đó, với đề tài mà ngay cả công chúng cũng quan tâm, không biết bao lần ông Podesta đề nghị chính phủ Mỹ công bố rộng rãi những công trình nghiên cứu liên quan đến UFO.



Cố vấn cấp cao của tổng thống John Podesta tại Nhà Trắng (ảnh: Reuters)

Hồi năm 2002, trong buổi họp báo do Liên Minh Tự do Thông tin tổ chức, ông Podesta luôn miệng khẳng định chẳng gì sai khi các “tài liệu X” này đến tay công chúng vì “người Mỹ có thể chấp nhận sự thật”. Chẳng qua đây cũng là hành động hợp lý, bởi nó đáp ứng đầy đủ những qui định trong pháp luật.

5 năm sau, một phóng viên tờ Washington Post đã ngỏ ý hỏi ông về các qui định trong luật Tự do Thông tin để có thể thảo luận với ông qua thư điện tử về cái gọi là “tài liệu X” và “vùng số 51” (đây là tên gọi mà những người theo thuyết âm mưu hay dùng để chỉ UFO).

Thời gian sau, phát ngôn viên của ông đã phản hồi rằng “sự thật đang ở ngoài kia”, ám chỉ những thông tin về UFO được đề cập trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Những tài liệu X”, ra mắt vào năm 2002.

Trong cuốn sách xuất bản năm 2010 với tựa đề “UFOs: Generals, Pilots, and Government Officials Go on the Record” (tạm dịch: Những vật thể bay không xác định: Các vị Đại tướng, phi công và quan chức chính phủ tham gia ghi nhận), ông viết: “Đối với những ai quan tâm đến các nghi vấn về UFO, tôi nghĩ tôi luôn hiểu sự khác biệt giữa sự thật và viễn tưởng”. Ngoài ra, ông không ngần ngại bày tỏ quan điểm đa nghi của mình với một “chính phủ luôn biết nhiều nhất” về vấn đề này.

Dự kiến trong tương lai, ông Podesta sẽ ủng hộ bà Hilary Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống và mong muốn tiếp tục tại nhiệm chức vụ hiện thời vào năm 2016.