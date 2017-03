Còn 29 thợ mỏ mất tích

Trong số người mất tích có hai người Úc, hai người Anh, một người Nam Phi. Hai thợ mỏ được tìm thấy còn sống sót. Hiện thời chưa có thông tin gì dưới mỏ. Do lo ngại một vụ nổ mới, công tác cứu hộ đã tạm ngừng cho đến khi có kết quả phân tích mẫu khí lấy trong mỏ. Thủ tướng New Zealand John Key tuyên bố quyết tâm tìm cứu thợ mỏ sống sót. Thủ tướng Úc Julia Gillard mong phép lạ sẽ xảy ra ở New Zealand như ở Chile. New Zealand đã nhờ Úc giúp đỡ.

H.DUY (Theo AFP, Reuters)