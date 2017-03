Con rể ông Trump hưởng lợi 'khủng' từ Trung Quốc

Theo Bloomberg, thương vụ kinh doanh bất động sản giữa The Kushner Companies và Tập đoàn Bảo hiểm Anbang của Trung Quốc trị giá 4 tỉ USD. Nhiều chuyên gia về bất động sản cho rằng thương vụ này có nhiều điều khoản thuận lợi bất thường dành cho công ty của ông Kushner bởi tòa nhà 41 tầng ở 666 Fifth Avenue chỉ ở mức 2,85 tỉ USD, mức định giá tối đa dành cho một tòa nhà đơn lẻ tọa lạc tại khu nhà giàu Manhattan, New York.

Với thỏa thuận này, công ty của con rể ông Trump sẽ nhận được một khoản thanh toán tiền mặt, một phần trong khoản hợp tác mới và tái cấp vốn 1,14 tỉ USD khoản vay thế chấp hiện thời, theo Bloomberg.

“Đây là chiến lược rút lui rất lớn đối với một tòa nhà văn phòng” - luật sư Joshua Stein nói với hãng tin Bloomberg. “Nó giống như một cuộc giao dịch kinh doanh thành công rực rỡ của ông Kushner và tập đoàn gia đình”.



Jared Kushner là con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo Bloomberg, Tập đoàn Bảo hiểm Anbang “có mối quan hệ bí ẩn với cơ cấu quyền lực của Trung Quốc” và các khoản đầu tư trước đây của công ty này tại Mỹ đã làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh quốc gia.

Tuy vậy, phát ngôn viên của Kushner Companies cho biết ông Jared Kushner, chồng của cô Ivanka Trump kiêm cố vấn cấp cao của tổng thống Mỹ, đã bán hết cổ phần tại tòa nhà 666 Fifth Avenue, do đó sẽ không xảy ra xung đột lợi ích trong thương vụ đầu tư này.

Ông Larry Noble, cố vấn tại Trung tâm Pháp lý chiến dịch Mỹ, nhận xét thỏa thuận này làm tăng khả năng về một hợp đồng có lợi hơn với gia đình ông Kushner sau này. “Cách cổ điển để gây ảnh hưởng đến một người là hỗ trợ tài chính cho gia đình họ” - ông Noble nói.

Đế chế kinh doanh riêng của ông Trump có liên kết với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ nắm giữ ít nhất 72 thương hiệu và còn có thêm 45 thương hiệu khác đang chờ được chấp thuận. Việc này khiến nhiều chuyên gia cảnh báo rằng ông có thể vi phạm Hiến pháp Mỹ, có thể chịu cáo buộc xung đột lợi ích. Trong khi Tập đoàn Bảo hiểm Anbang có một hồ sơ chưa rõ ràng. Hãng này không công khai niêm yết các công ty con và không nêu tên cổ đông trên trang web.

Được thành lập cách đây 13 năm, Anbang đã phát triển từ một hãng bán bảo hiểm bất động sản trong nước thành hãng dịch vụ tài chính lớn. Anbang lần đầu xuất hiện ở nước ngoài nhờ thương vụ mua lại khách sạn Waldorf Astoria ở New York với giá 1,95 tỉ USD năm 2014. Năm ngoái, Anbang trả cho quỹ đầu tư Blackstone 6,5 tỉ USD để mua 16 bất động sản. Công ty cũng ngã giá 14 tỉ USD để mua Starwood Hotels & Resorts Worldwide song đột ngột từ bỏ lời đề nghị vào tháng 4 năm ngoái với lý do “cân nhắc thị trường”.