Cơn sốt đặt tên ‘Donald Trump’ tại Israel

Mới đây, chính phủ Israel thông báo sẽ xây một trạm tàu điện gần Bức tường Than khóc tại Jerusalem và đặt tên là trạm Donald Trump theo tên của đương kim tổng thống Mỹ. “Bức tường Than khóc là nơi linh thiêng nhất của người Do Thái và tôi quyết định sẽ đặt tên trạm tàu điện dẫn đến địa điểm này theo tên Tổng thống Trump sau khi ông có quyết định lịch sử và dũng cảm, công nhận Jerusalem là thủ đô của nhà nước Israel” - Bộ trưởng Giao thông Israel - ông Yisrael Katz cho biết.



Trả lời đài CNN, ông Katz cho biết đây là dự án quan trọng quốc gia, là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và sẽ hoàn thành trong năm năm. Theo CNN, nhiều địa điểm tại các TP của Israel và tại Jerusalem cũng đang được lên kế hoạch đổi tên theo nhà lãnh đạo Mỹ. Một thành viên Hội đồng TP Jerusalem đã đề nghị đổi tên đường Salah ad-din tại khu dân cư Palestine thành đường Donald Trump. Một công viên ở TP Kiryat Yam (phía Bắc Israel) cũng được lên kế hoạch đổi tên tương tự.