Con tin Trung Quốc bị IS bắt giữ là người Bắc Kinh?

Lực lượng IS kiểm soát khu vực Iraq và Syria hồi tuần này công bố hai bức ảnh chụp hai “tù binh” trên tại chí tiếng Anh của mình. Theo IS, hai con tin này bao gồm một người Na Uy và một người Trung Quốc tên là Fan Jinghui. Trong năm qua, IS đã hành quyết nhiều con tin không rõ lai lịch.



Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết: Qua xác minh ban đầu của các phương tiện truyền thông về hai con tin này, một trong số họ có đặc điểm trùng khớp với một công dân Trung Quốc đã mất tích ở nước ngoài trước đây".



Con tin Fan Jinghui (phải) bị IS bắt giữ là người Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

Ông Hồng cho biết Trung Quốc đã đưa ra một cơ chế ứng phó khẩn cấp và nhắc lại rằng, chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối các hành vi bạo lực nhắm vào dân thường vô tội.



Theo thông tin từ tạp chí của IS, con tin này là một “cố vấn tự do” đến từ Bắc Kinh. Thông tin về địa điểm người này bị giam giữ và số tiền chuộc hiện vẫn chưa được công bố.



Trung Quốc đã nhiều lần lên án các chiến binh Hồi giáo, đồng thời kêu gọi thế giới đẩy mạnh phối hợp trong cuộc chiến chống lại IS. Tuy vậy, nước này lại không sẵn lòng tham gia vào cuộc chiến chống IS ở Syria và Iraq, hai khu vực mà IS kiểm soát chặt chẽ.