Con trai của Pele bị kết án 33 năm tù với tội danh rửa tiền

Con trai của danh thủ huyền thoại người Brazil Pele, Edson Cholbi do Nascimento. (Nguồn: Reuters)

Trong một tuyên bố ngày 2/6, thẩm phán Suzana Pereira nêu rõ theo bản án này, Edson Cholbi do Nascimento buộc phải giao nộp hộ chiếu cho tòa án trong tuần này, đồng thời người đàn ông 43 tuổi này vẫn có quyền kháng cáo và yêu cầu một tòa khác xử lại vụ việc.Tuy nhiên, quá trình này được cho là khá mất thời gian, có thể kéo dài hàng năm tại quốc gia Nam Mỹ này. Bà Pereira không cho biết thêm chi tiết về phán quyết trên, song khẳng định tòa án có đủ bằng chứng để kết tội Do Nascimiento.Trước đó, Do Nascimiento, được biết đến với biệt danh là Edinho, đã bác bỏ cáo buộc trên mặc dù thừa nhận từng sử dụng ma túy sau khi chấm dứt sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình.Trái ngược với hình ảnh của người cha danh tiếng, Edinho từng "vào tù ra tội" do dính líu tới ma túy và một loạt tội danh khác. Vào năm 2005, Edinho bị bắt trong một chiến dịch truy quét một băng nhóm tội phạm ở thành phố cảng Santos cùng với 50 đối tượng khác và phải vào tù sáu tháng.Hồi đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Edinho còn bị buộc tội ngộ sát sau khi khiến một người đi xe máy thiệt mạng trong lúc tham gia đua xe tốc độ. Tuy nhiên, anh được tuyên bố trắng án hồi năm 2005.

Do Nascimiento từng tham gia bóng đá chuyên nghiệp và chơi ở vị trí thủ môn, song sau đó tuyên bố giải nghệ. Hiện nay, Do Nascimiento đang đảm nhiệm trọng trách huấn luyện viên cho đội bóng chuyên nghiệp Santos, nơi mà cha anh từng gắn bó và nổi danh hồi những năm 50 của thế kỷ trước./.

