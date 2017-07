Con trai Tổng thống Trump giữa tâm bão

Cáo buộc có sự thông đồng giữa Nga và đội tranh cử ông Donald Trump trong can thiệp bầu cử Mỹ ngày càng phức tạp. Những ngày này Nhà Trắng đang phải vất vả xử lý thông tin Donald Trump Jr., con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tháng 6-2016 đã gặp gỡ một luật sư đại diện chính phủ Nga nhằm tìm kiếm thông tin giúp cha chiến thắng cuộc bầu cử.

Tìm thông tin phá bà Clinton

Theo thông tin từ The New York Times, ngày 3-6-2016, ông Trump Jr. nhận được thư điện tử từ nhà quảng bá âm nhạc người Anh Rob Goldstone, làm trung gian cho luật sư Nga Natalia Veselnitskaya. Thư nói rằng luật sư Veselnitskaya có thông tin bất lợi cho bà Hillary Clinton - đối thủ ông Trump trong cuộc bầu cử và muốn cung cấp.

“Các tài liệu về các hành vi sai trái và các giao dịch của Hillary với Nga sẽ rất có lợi cho cha ông. Đây là thông tin nhạy cảm cấp cao, thể hiện một phần ủng hộ của Nga với ông Trump” - theo thư của người trung gian Goldstone. Ông Trump Jr. phản hồi trong vòng vài phút: “Nếu đó là những lời ông nói thì tôi thích, đặc biệt vào mùa hè này”. Bốn ngày sau, ông Goldstone lại gửi thư cho ông Trump Jr. đề xuất cuộc gặp. Con ông Trump đồng ý, nói thêm có khả năng sẽ đưa quản lý tranh cử Paul Manafort của cha mình cùng anh rể Jared Kushner theo. Cuộc gặp diễn ra ngày 9-6-2016 tại cao ốc Trump Tower.

Chỉ vài ngày sau, The New York Times đã được báo tin về cuộc gặp nhưng cần thời gian để kiểm chứng. Mãi đến ngày 8-7 vừa qua, The New York Times mới có bài về vụ việc. Ông Trump Jr. sau đó lên tiếng cho biết đã không hề báo cho cha mình về cuộc gặp, khẳng định mình không làm gì sai và đã thuê một luật sư. Tuy nhiên, trả lời Fox News ngày 11-7, ông Trump Jr. lại chia sẻ rằng: “Nếu quay ngược được thời gian, có thể tôi sẽ làm khác đi một chút”.

Cũng trong ngày 11-7, trên Twitter ông Trump Jr. công bố bức ảnh chụp màn hình nội dung thư điện tử ông đồng ý cuộc gặp với luật sư Veselnitskaya. Ông Trump Jr. cho biết tại cuộc gặp luật sư Veselnitskaya không cung cấp bất kỳ thông tin bất lợi nào của bà Clinton, thay vào đó lái sang chuyện trừng phạt Nga.



Ông Donald Trump Jr., con trai Tổng thống Mỹ Trump, đang trả lời phỏng vấn Fox News về cuộc gặp với luật sư chính phủ Nga. Ảnh: NEW YORK TIMES





Luật sư Nga Natalia Veselnitskaya. Ảnh: NEW YORK TIMES

Nhà Trắng lại lao đao

Chính phủ Trump từ khi nhậm chức đến giờ đã gặp nhiều phiền phức với các cuộc điều tra Nga thông đồng với đội tranh cử ông Trump mùa bầu cử. Diễn biến mới nhất này khiến Nhà Trắng thêm một phen lao đao. Một số nhà quan sát chính trị Mỹ ví von vụ lùm xùm lần này không khác gì một “cơn bão cấp 5”, theo Politico.

Ông Trump bắt đầu hạn chế xuất hiện trước công chúng kể từ khi trở về Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, theo một số quan chức Nhà Trắng, ông Trump vẫn theo dõi chặt diễn biến liên quan con trai mình và cảm thấy không hề hài lòng về giới truyền thông. Theo The Washington Post, ông Trump và các cố vấn đều rất thất vọng vì vụ lùm xùm. Thông tin về con trai ông Trump đã che phủ hết các thông tin tích cực về chuyến công du nước ngoài vừa rồi của ông cũng như các nỗ lực đối nội. Các thư điện tử này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy đội tranh cử ông Trump hoan nghênh sự giúp đỡ của Nga để ông Trump thắng bầu cử, Reuters nhận định về vụ việc.

Một số ý kiến nhận định có thể thông tin cuộc gặp giữa ông Trump Jr. và luật sư Nga bị rò rỉ từ chính nội bộ đội ngũ ông Trump. Theo The Washington Post, một số quan chức hàng đầu chính phủ Trump từng đề nghị Nhà Trắng rà soát lại, nhận diện các thông tin liên quan đến Nga, cân nhắc công khai chúng trước khi chúng bị truyền thông biết được và tung hê. Tuy nhiên, việc thực hiện đề nghị này không được quyết liệt, do nhiều quan chức lo ngại dám lên tiếng thì sẽ trở thành mục tiêu điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ngay cả Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng tìm cách cách ly mình khỏi bão truyền thông hiện nay. Người phát ngôn của ông Pence nói cuộc gặp diễn ra trước khi ông Pence chấp nhận làm “phó tướng” cho ông Trump trong mùa tranh cử.

Việc rò rỉ thông tin với truyền thông không có vẻ dừng lại mà ngày càng nghiêm trọng. Có thông tin vợ chồng con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner, một số cố vấn cấp cao, ngay cả đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng vận động ông Trump sắp xếp lại đội ngũ, cụ thể thay thế Chánh Văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus.