Công dân Anh là mục tiêu khủng bố ở Tunisia

Kuwait: Ngày 27-6, Kuwait đã tổ chức quốc tang cho 27 người chết trong vụ đánh bom tự sát trong đền thờ Hồi giáo Imam Al-Sadek (dòng Shiite) ở Kuwait City hôm trước đó (ảnh). Quốc tang diễn ra trong ba ngày. Ngoài số người chết còn có 222 người bị thương. Đây là lần đầu tiên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đánh bom ở Kuwait. Nhiều nghi can liên quan đến vụ tấn công cũng đã bị bắt. Chính phủ, Quốc hội, các đảng phái chính trị và các chức sắc tôn giáo đánh giá bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo muốn kích động chia rẽ tôn giáo ở Kuwait với 2/3 dân số theo Hồi giáo Sunni. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào mục tiêu là nơi thờ phượng của các tín đồ dòng Shiite ở Kuwait. AFP đưa tin các nhóm công dân đã thành lập để kiểm soát an ninh ở lối vào các đền thờ. Chính phủ Kuwait đã thông báo đặt tất cả lực lượng cảnh sát trong tình trạng báo động. Somalia: Cùng ngày xảy ra các vụ tấn công ở Tunisia, Kuwait và Pháp do bọn Nhà nước Hồi giáo thực hiện, bọn khủng bố Al-Shabab ở Somalia đã tấn công một căn cứ của lực lượng Liên minh châu Phi ở TP Lego cách thủ đô Mogadishu khoảng 100 km. Căn cứ Lego có khoảng 100 binh sĩ Burundi đồn trú. Bọn khủng bố tuyên bố đã chiếm căn cứ này. Khoảng 50 binh sĩ thiệt mạng, trong đó đa phần là các binh sĩ Burundi. Các nhân chứng cho biết đầu tiên bọn khủng bố sử dụng xe ô tô đánh bom tự sát ở cổng doanh trại, sau đó hàng chục tên trang bị súng phóng lựu và tiểu liên tràn vào tấn công. Lực lượng Liên minh châu Phi lên án vụ tấn công và khẳng định có tổn thất nhưng không nêu rõ chi tiết. Đây là một trong các vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Somalia từ trước đến nay. Lực lượng Liên minh châu Phi đồn trú tại Somalia từ năm 2007 để giúp Somalia đánh bọn khủng bố Al-Shabab.