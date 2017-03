Công dân Tây Ban Nha đầu tiên nhiễm Ebola

Bệnh nhân tên Miguel Pajares 75 tuổi làm việc tại bệnh viện San José ở Monrovia (Liberia). Đây là bệnh nhân Ebola đầu tiên được đưa về châu Âu.

Cùng ngày tại Sierra Leone, Tổng thống Ernest Bai Koroma đã ra lệnh triển khai khoảng 100 binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ các trung tâm phòng chống dịch Ebola. Một số gia đình bất chấp nguy cơ lây nhiễm đã đưa bệnh nhân ra khỏi trung tâm trái phép. Trong khi đó, hãng hàng không British Airways (Anh) thông báo ngưng bay đến Liberia và Sierra Leone đến ngày 31-8. Cuối tuần trước, hãng Emirates đã ra thông báo tương tự.

Kiểm tra y tế ở sân bay Incheon (Hàn Quốc). Ảnh: AP

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã họp trong hai ngày 6 và 7-8 ở Genève (Thụy Sĩ) để xác định xem dịch Ebola có tác động khẩn cấp trên phạm vi toàn cầu hay không. Đ?n nay WHO ến nay WHO vẫn chưa khuyến cáo hạn chế đi lại hoặc trao đổi thương mại với bốn nước có dịch (Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria).

H.DUY