Cộng đồng châu Á đón tết năm cọp

Thực phẩm tết của đại lục bị tẩy chay Tại Malaysia, đối với người gốc Hoa, các món ăn ngày tết như lạp xưởng, vịt quay, xá xíu hay mứt quả chà là đỏ là thực phẩm cần phải có trong nhà. Tuy nhiên, tết năm nay có khác là hầu hết thực phẩm tết không còn nhập khẩu từ đại lục Trung Quốc như mọi năm mà đến từ đặc khu Hong Kong. Ông Tan Hock Joo (65 tuổi) có thâm niên 50 năm bán hàng ở chợ cho biết thực phẩm nhập khẩu từ Hong Kong do các công ty có thương hiệu hàng trăm năm cung cấp nên chất lượng tốt hơn. Chủ sạp Cheh Yoong Kong (44 tuổi) xác nhận buôn bán năm nay có phần chậm do kinh tế khó khăn và nhiều khách hàng thà bỏ thêm tiền để mua thực phẩm an toàn chứ không muốn ăn đồ ăn mất vệ sinh. M.NHỰT (Theo New Straits Times)