Công khai doanh nghiệp hối lộ

Đầu tháng 8, Cục Giám sát an toàn mỏ than TP Trùng Khánh (Trung Quốc) đã công bố trên trang web của chính quyền TP Trùng Khánh Danh sách các doanh nghiệp ngành than không liêm chính. Danh sách liệt kê 10 doanh nghiệp khai thác mỏ than và một công ty môi giới than từng hối lộ.

Cục Giám sát an toàn mỏ than TP Trùng Khánh lập danh sách đen nói trên bằng cách tổng hợp thông tin từ viện kiểm sát và các cơ quan quản lý và giám sát an toàn mỏ than. Các doanh nghiệp bị bêu tên không tăng cường đầu tư bảo đảm an toàn sản xuất mà chỉ tìm cách lôi kéo và hối lộ nhân viên các cơ quan quản lý và giám sát an toàn mỏ than.

Dư luận Trung Quốc rất quan tâm đến danh sách đen của TP Trùng Khánh bởi trước đó đã từng xảy ra một sự kiện tương tự.

Chữ trên tờ giấy = Danh sách đen đưa hối lộ

Năm 2002, lần đầu tiên trên cả nước, Viện Kiểm sát quận Bắc Luân, TP Ninh Ba, tỉnh Triết Giang đã công bố danh sách đen hối lộ, kế tiếp tổ chức công tác tra cứu hồ sơ hối lộ trong ngành xây dựng.

Kinh nghiệm này sau đó đã được mở rộng trong ngành kiểm sát. Đầu năm 2006, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc đã ban hành Quy định tạm thời về công tác tra cứu hồ sơ tội phạm đưa hối lộ nhằm thống nhất thông tin và tạo điều kiện cho người ngoài ngành tra cứu. Đến tháng 9 năm ngoái, phạm vi tra cứu hồ sơ tội phạm đưa hối lộ được mở rộng từ năm lĩnh vực lớn ra toàn bộ các lĩnh vực.

Tiến sĩ luật hình sự Hác Xuyên ở Đại học Khoa học chính trị và Luật pháp Tây Nam nhận định danh sách đen của TP Trùng Khánh và danh sách đen đưa hối lộ của ngành kiểm sát đều cùng một mục đích và đều sử dụng biện pháp ngoài pháp luật để ràng buộc đối tượng đưa hối lộ.

Tuy nhiên, theo ông, cách làm của TP Trùng Khánh minh bạch hơn, triệt để hơn và có mức truyền bá thông tin rộng hơn. Lý do là danh sách đen của TP Trùng Khánh không đóng thành sách như bên ngành kiểm sát mà đăng trên cổng thông tin của chính quyền nên dân tra cứu dễ dàng hơn.

Theo Cục Giám sát an toàn mỏ than TP Trùng Khánh, các doanh nghiệp có tên trong danh sách đen có thể đề nghị Cục xóa tên khỏi danh sách với điều kiện phải ký bản cam kết. Nội dung cam kết như sau: Trong vòng ba năm hoặc trong năm lần liên tiếp, Cục xuống đơn vị kiểm tra giám sát và doanh nghiệp không để xảy ra tình trạng đưa phong bì.

Nhiều doanh nghiệp đã phản ứng với danh sách đen của TP Trùng Khánh. Họ cho rằng danh sách này đã xâm hại danh dự của doanh nghiệp và gây thiệt hại tới kinh doanh.

Về vấn đề này, Phó Giáo sư Trương Kiến Văn ở Đại học Luật Hành chính Tây Nam giải thích chuyện doanh nghiệp đưa hối lộ không phải là bí mật kinh doanh, vì vậy dù Cục Giám sát an toàn mỏ than TP Trùng Khánh có gây tổn thất cho doanh nghiệp thì cũng không vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia nhận xét chính quyền TP Trùng Khánh cũng cần hoàn thiện quyền tố tụng của doanh nghiệp.

Danh sách đen của ngành kiểm sát chỉ hạn chế trong số người đã bị tòa tuyên án cấu thành tội đưa hối lộ. Trong khi đó, danh sách đen của TP Trùng Khánh thì chỉ cần viện kiểm sát xác định doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ. Như vậy, nếu danh sách có sai sót, viện kiểm sát sẽ rơi vào tình huống xâm hại quyền lợi của doanh nghiệp.

