Công nhân đình công ở Campuchia bị bắn

Giám đốc cảnh sát tỉnh Svay Rieng cho biết các công nhân đã đốt lốp xe, ném đá và đập phá tài sản các nhà máy sản xuất đồ thể thao Kingmaker Footwear (Hong Kong), Kaoway Sports và Sheico (lãnh thổ Đài Loan). Sau đó, một người đàn ông đã bước xuống xe hơi và bắn vào họ rồi tẩu thoát. Cảnh sát đang tiến hành điều tra truy bắt thủ phạm.

Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng cho biết các công nhân ở ba nhà máy nêu trên đã đình công hai ngày qua để đòi tăng lương. Tỉnh trưởng bác bỏ thông tin của báo chí địa phương nói cảnh sát bắn công nhân.

Ngành công nghiệp may mặc Campuchia gồm hơn 300 nhà máy đạt tổng doanh thu 4,24 tỉ USD hồi năm ngoái, chiếm 87% giá trị kim ngạch xuất khẩu của Campuchia. Công nghiệp may mặc sử dụng hơn 300.000 công nhân, phần lớn là phụ nữ nông thôn. Do lương thấp và điều kiện làm việc kém, công nhân thường đình công.

THẠCH ANH (Theo Phnom Penh Post, THX)