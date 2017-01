Công tố viên sẽ tiếp tục xin lệnh bắt Thái tử Samsung

Ngày 20-1, Văn phòng công tố đặc biệt cho biết đang cân nhắc một lần nữa xin lệnh bắt Phó Chủ tịch tập đoàn điện tử Samsung Electronics Lee Jae-yong, theo Reuters.



Ngày 16-1 Văn phòng công tố đặc biệt đã một lần xin Tòa án Trung tâm Seoul ra lệnh bắt ông Lee với các cáo buộc hối lộ, tham ô và khai man. Nhưng đề nghị đã bị bác ngày 19-1 với lý do không đủ chứng cứ.

Ông Lee Jae-yong và Tập đoàn Samsung đóng góp 30 tỉ won (hơn 25 triệu USD) cho hai quỹ và một công ty do bà Choi Soon-sil, bạn Tổng thống Park Geun-hye điều hành. Các công tố viên nghi ngờ động cơ của việc đóng góp này là để chính phủ Hàn Quốc ủng hộ vụ sáp nhập hai công ty con Samsung C&T và Cheil Industries của Samsung năm 2015.

Tổng thống Park hiện đang phải tạm rời bỏ chức vụ, điều trần luận tội trước Tòa án Hiến pháp vì bị cáo buộc để cho bà bạn Choi lạm dụng quyền lực tư lợi riêng cũng như can thiệp công việc chính phủ.

Theo các công tố viên, trong vụ này bà Choi và Tổng thống Park cùng chia sẻ quyền lợi, do đó việc hối lộ bà Choi cũng đồng nghĩa hối lộ Tổng thống Park.



Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong rời khỏi Trung tâm giam giữ Seoul sáng sớm 19-1 sau khi Tòa án Trung tâm Seoul bác lệnh bắt. Ảnh: YONHAP



Trong ngày 20-1, Văn phòng công tố đặc biệt đã triệu tập một lãnh đạo nữa của Samsung đến thẩm vấn. Nhân vật này là Phó Chủ tịch điều hành Hwang Sung-soo. Ông Hwang bị thẩm vấn với tư cách một nhân chứng. Ông Hwang là lãnh đạo thứ 5 của Samsung bị triệu tập đến thẩm vấn vì vụ việc.

Các công tố yêu cầu bà Choi đến văn phòng công tố vào sáng 21-1 nhưng bà Choi – hiện đang bị giam chờ xét xử – tuyên bố không đến. Từ ngày 24-12 các công tố viên đã nhiều lần triệu tập bà Choi đến thẩm vấn nhưng bà này liên tục từ chối với nhiều lý do, trong đó có cả lý do do quá buồn sốc. Người phát ngôn Văn phòng công tố cho biết nếu bà Choi lại tiếp tục từ chối thì các công tố viên sẽ tiến hành thẩm vấn cưỡng ép.