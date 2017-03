Công ty Bình An dọa kiện báo Mỹ

Thông báo nói sẽ có hành động pháp lý tương xứng với thiệt hại và tác động tiêu cực mà báo chí đã gây ra cho công ty.

Người phát ngôn Công ty Bình An xác nhận thông báo này đề cập đến bài viết về tài sản của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo đăng trên báo New York Times (Mỹ) ngày 25-11. Bài viết giải thích bằng cách nào người nhà ông Ôn Gia Bảo nắm số cổ phần trị giá 2,7 tỉ USD tại Công ty Bình An.

Phản ứng trước thông báo trên, người phát ngôn báo New York Times khẳng định báo vẫn bảo vệ nội dung bài viết và không bình luận gì thêm. Bài viết nói năm 1999, Chủ tịch Công ty Bình An Mã Minh Triết đã gửi thư cho ông Ôn Gia Bảo (lúc đó là phó thủ tướng) và một quan chức năn nỉ họ nới lỏng các quy định kiểm soát rủi ro trong ngành tài chính mà nếu thực hiện thì Công ty Bình An sẽ bị chia tách.

Bài viết cho rằng sau đó Công ty Bình An bình an vô sự còn gia đình ông Ôn Gia Bảo nắm quyền kiểm soát Công ty Thái Hồng bằng cách mua số cổ phần lớn trong Công ty Bình An vào năm 2002 với giá bằng 1/4 giá Tập đoàn Tài chính HSBC Holdings PLC (Anh) trả. Bài viết không nói ông Ôn Gia Bảo có can thiệp để giúp Công ty Bình An và ông có biết chuyện hay không.

THẠCH ANH