Công ty Nga làm đồng xu tân Tổng thống Donald Trump

Sự ưu ái của Nga dành cho Donald Trump đã cao đến mức đối thủ tầm cỡ nhất này của Hoa Kỳ quyết định vinh danh ngài Tổng thống thứ 45 bằng cách cho phát hành loạt tiền xu của riêng ông.



Một công ty kim khí của Nga Art-Grani đã chế tạo ra 45 đồng tiền xu phiên bản giới hạn nhằm mục đích kỷ niệm việc nhậm chức của Trump. Một mặt của đồng xu được in hình khuôn mặt Trump, mặt còn lại được khắc hình ảnh tượng Nữ thần Tự do kèm theo dòng chữ “In Trump We Trust” và “United States of Amerika”. Trong số những đồng xu có 25 đồng bạc, 5 đồng vàng và 15 đồng bạc pha vàng.



Một công ty kim khí của Nga Art-Grani đã chế tạo ra 45 đồng tiền xu phiên bản giới hạn nhằm mục đích kỷ niệm việc nhậm chức của Trump.



Vladimir Vasyukhin - người đứng đầu Art-Grani chia sẻ với hãng tin AP rằng các đồng xu tượng trưng cho mong muốn “được hợp tác với Trump” thông qua việc bãi bỏ lệnh cấm vận đối với đất nước này, hơn hết là mối quan hệ giữ Mỹ và Nga sẽ chuyển biến tốt hơn.

Vào Thứ Hai, Trump bày tỏ sự cảm kích và sẵn lòng gỡ bỏ lệnh cám vận đối với Nga nếu như Nga đồng ý giảm lượng vũ khí hạt nhân. Mối thoả thuận này diễn ra sau nhiều tháng kể từ những lần Trump ca ngợi Vladimir Putin ở những chiến dịch tranh cử hay mạng xã hội Twitter.

Những đồng xu này thoạt trông không giống với những đồng xu được dùng hằng ngày. Trái lại, chúng có đường kính khoảng 12.7 cm và nặng hơn 900 gram. Vasyukhin đã lên kế hoạch để dành tặng đồng xu đầu tiên cho Trump. Giá bán chính thức của các đồng xu hiện vẫn chưa được xác định, nhưng Vasyukhin dự định sẽ bán mỗi đồng xu khoảng vài nghìn đô.