Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống

6 giờ sáng 6-11 (giờ địa phương), chín bang ở miền Đông nước Mỹ (Virginia, Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York và Vermont) là các bang đầu tiên ở Mỹ mở cửa các địa điểm bỏ phiếu bầu cử. Do các vùng ở Mỹ chênh lệch nhau sáu múi giờ nên cử tri ở các bang còn lại sẽ lần lượt bỏ phiếu sau đó.

Hơn 213 triệu cử tri Mỹ bầu tổng thống, phó tổng thống, toàn bộ nghị sĩ Hạ viện (435 nghị sĩ), 1/3 trong 100 nghị sĩ Thượng viện và thống đốc các bang.

Theo hãng tin AP, đêm 5-11, ứng cử viên Barack Obama, 51 tuổi, đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử ở ba bang then chốt tại vùng Trung Tây gồm Wisconsin, Ohio và Iowa. Ứng cử viên Mitt Romney, 65 tuổi, nguyên thống đốc bang Massachusetts, cũng đã tiến hành vận động tranh cử đến giờ phút chót ở hai bang Ohio và Pennsylvania.

Kết quả thăm dò cho thấy kết quả bầu Hạ viện (đảng Cộng hòa chiếm đa số) và 1/3 Thượng viện (đảng Dân chủ chiếm đa số) sẽ không thay đổi nhiều.

Cử tri đi bầu tại Dixville Notch (bang New Hampshire) ngày 6-11. Ảnh: AP

Hãng tin AP nhận định dù ai thắng cử đều phải đối phó với hàng loạt thách thức. Về đối nội, công việc khó khăn nhất là giảm nợ nần và thâm hụt ngân sách, ổn định đà phục hồi kinh tế đồng thời giải quyết việc làm cho 23 triệu lao động Mỹ.

Trong khi đó, như AP nhận định, tình hình chính trị rạn nứt ở Mỹ đã vượt quá khả năng hàn gắn của tổng thống mới. Nếu Obama tái đắc cử, chắc chắn ông sẽ lại tiếp tục đương đầu với Hạ viện do phe Cộng hòa chiếm đa số. Ngược lại, Mitt Romney chắc chắn sẽ đau đầu với đảng Dân chủ chiếm đa số ở Thượng viện.

Tổng thống mới sẽ lại tiếp tục kịch bản vận động trong khó khăn để đạt được đồng thuận trong Quốc hội nhằm gia tăng trần nợ công để tránh vỡ nợ như Tổng thống Obama từng trải qua vào năm 2011.

Nếu Obama tái đắc cử sẽ phải lo tìm người thay thế Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner vốn đã tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau khi hết nhiệm kỳ.

Về đối ngoại, thế giới nóng lòng chờ tổng thống mới ở Mỹ thể hiện rõ vai trò hàng đầu của Mỹ đối với nhiều thách thức, trong đó có khủng hoảng tài chính châu Âu đang đe dọa kinh tế Mỹ và cuộc chiến Afghanistan kéo dài 11 năm.

Mỹ và các đồng minh dự kiến sẽ kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan vào cuối năm 2014 nhưng tổng thống mới ở Mỹ phải quyết định liệu có duy trì quân đội Mỹ tại Afghanistan sau thời điểm đó hay không.

Khu vực nhiều thách thức nhất vẫn là Trung Đông với cuộc nội chiến ở Syria kéo dài từ tháng 3-2011. Làn sóng mùa xuân Ả Rập đang đe dọa gây bất ổn trong khu vực và đối với Mỹ.

Thách thức đặc biệt là chương trình hạt nhân Iran. Bất chấp các biện pháp trừng phạt lẫn thương lượng của Mỹ, chương trình hạt nhân Iran vẫn hiện hữu. Tổng thống mới ở Mỹ phải rất tỉnh táo và khôn khéo để vừa giải quyết được áp lực của các đồng minh như Israel vừa tránh rủi ro Mỹ bị lôi vào cuộc chiến với Iran.

Ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống phải là công dân Mỹ, ít nhất 35 tuổi, cư trú tại Mỹ ít nhất 14 năm. Phó tổng thống không được là công dân của cùng một bang với tổng thống. Ứng cử viên nghị sĩ Hạ viện phải đủ 25 tuổi, là công dân Mỹ ít nhất bảy năm và cư trú hợp pháp tại bang mà họ muốn đại diện tại Quốc hội. Ứng cử viên nghị sĩ Thượng viện phải đủ 30 tuổi, là công dân Mỹ ít nhất chín năm và cư trú hợp pháp tại bang mà họ muốn đại diện. Ứng cử viên vào các chức vụ ở chính quyền bang và địa phương phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của các bang và địa phương đó. ĐĂNG KHOA (Theo trang web của đại sứ quán Mỹ

tại Việt Nam)

ĐĂNG KHOA - H.DUY