Cử tri ủng hộ Trump hăm dọa những người ủng hộ Clinton

Lãnh đạo các bang, các chuyên gia và nhân viên bầu cử cho biết đã chuẩn bị tư thế đón ngày bầu cử thứ Ba 8-11, theo Washington Post (Mỹ). Từ cuộc đua tổng thống quyết liệt và gay gắt nhất trong lịch sử Mỹ trước nay họ dự đoán cuộc bầu cử sẽ diễn ra không mấy êm thấm, chưa kể bất ổn.

Tại một số bang đã có nhiều cử tri đi bầu cử sớm. Tại các bang California, Arizona, Nevada, cử tri phải xếp hàng dài hàng tiếng đồng hồ để được bỏ phiếu. Đã có hàng loạt đơn từ phe Dân chủ kiện người ủng hộ ông Trump hăm dọa cử tri ủng hộ bà Clinton. Đã xảy ra tình trạng đối đầu, xô xát giữa các cử tri ủng hộ ông Trump và ủng hộ bà Clinton.

Vốn các nhà quan sát bầu cử đã đặc biệt lo ngại tình trạng cử tri bị dọa dẫm, sau khi ông Trump công khai kêu gọi người ủng hộ đổ đến các điểm bỏ phiếu giám sát khả năng gian lận.



Cử tri xếp hàng dài chờ bỏ phiếu sớm ở TP Columbus (bang Ohio) ngày 7-11. Ảnh: AP

Nguy cơ này cũng khiến các quan chức bầu cử ở hai bang Pennsylvania và Arizona đặc biệt quan ngại trong những ngày gần đây, cũng như đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn, như tạo vùng đệm an toàn, cấm một số hành vi trong khu vực bầu cử. Cá nhân vi phạm có thể bị 10 năm tù. Pennsylvania là bang ông Trump nhắc đến công khai, kêu gọi người ủng hộ đến giám sát bầu cử.

Cả hai đảng đều đã huy động một lượng lớn luật sư và các nhóm bảo vệ quyền bầu cử độc lập. Những người này sẽ được triển khai tại các điểm bỏ phiếu giúp giải quyết xung đột.



Cử tri đi bỏ phiếu sớm tại TP Columbus (bang Ohio) ngày 7-11. Ảnh: AP

Bộ Tư pháp cho biết sẽ triển khai hơn 500 nhân viên đến 67 điểm bầu cử ở 28 bang để giám sát bầu cử vào ngày thứ Ba 8-11. Con số này chỉ chưa tới 2/3 so với năm 2012. Lý do Tòa án tối cao quyết định giảm sự can thiệp của chính quyền liên bang vào các điểm bỏ phiếu ở các bang.

Trong khi đó NBC News dẫn một số nguồn tin quan chức chính phủ Mỹ cho biết Mỹ đã sẵn sàng nỗ lực bảo vệ an ninh mạng để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, suôn sẻ, minh bạch.

Các trung tâm mạng tại Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp, FBI, Bộ Quốc phòng, CIA và các cơ quan tình báo khác được đặt vào tình trạng báo động, số lượng nhân viên được huy động sẵn sàng làm việc rất lớn.



Một điểm bầu cử ở hạt Santa Clara (bang California). Ảnh: AP

NBC News cũng dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao Mỹ cho biết hàng trăm chuyên gia quân đội và tình báo mạng được huy động thu thập thông tin tình báo về cuộc bầu cử Mỹ.

Mỹ đang lo ngại Nga sẽ can thiệp phá bầu cử Mỹ, có thể với các hình thức như tung các tài liệu, chứng cứ giả về bầu cử lên mạng, lập các tài khoản mạng xã hội để truyền bá thông tin sai lệch về bầu cử Mỹ.