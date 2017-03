Cục phó cảnh sát buôn ma túy?

Ngoài Cục phó Michel Neyret còn có ba sĩ quan cảnh sát bị tạm giữ vì tình nghi buôn ma túy, gồm đội trưởng đội truy tìm và can thiệp thuộc cảnh sát hình sự Lyon, chỉ huy trưởng và chỉ huy phó chi nhánh cảnh sát hình sự Lyon ở Grenoble. Vợ Cục phó Michel Neyret cũng đã bị tạm giữ. Bà làm chủ khách sạn ở Lyon. Tại Cannes, một nam nghi can là người ở Lyon bị bắt vì tình nghi giao cho Cục phó Michel Neyret sử dụng xe đời mới Ferrari và Rolls Royce khi cục phó đi nghỉ mát. Nghi can này từng dính líu đến đường dây buôn ma túy quốc tế.